Группа АВВА возвращается на сцену после 40-летнего перерыва
Возвращение шведского коллектива с новым шоу планировалось еще в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.
Легендарная шведская группа ABBA намерена прервать свой 39-летний перерыв и уже на следующей неделе представит совершенно новую музыку, сообщает The Sun.
Уже весной следующего года стартует серия шоу группы под названием ABBA Voyage.
"На ультрасовременном концерте, который продлится до 2025 года, ABBA выступит как голограмма самих себя в период своего расцвета. Она будет расположена в специально построенном зале на 3000 мест в Олимпийском парке в Стратфорде, Восточный Лондон, который откроется следующей весной, и сейчас готовится целый альбом новой музыки. В кинотеатре площадью 6710 квадратных метров будет проводиться восемь представлений в неделю, что позволит получить 360-градусное погружение, давая фанатам возможность поближе познакомиться с представлениями суперзвезд, к которым присоединятся. сцену настоящих исполнителей",– пишет издание.
Участники группы ABBA активно участвовали в подготовке к анонсу, поскольку группа тайно вылетела в Великобританию, чтобы снимать новый контент в Ealing Studios. Постановкой шоу руководит сын одного из участников коллектива Бенни Андерссона Людвиг, который продюсировал Mamma Mia! 2018 года.
Планы по возвращению АВВА существуют с 2018 года, но были отложены из-за пандемии Covid-19. Шведский квартет тогда объявил, что они планируют записать новые треки впервые за 35 лет, а в прошлом году было подтверждено, что у них больше песен, чем планировалось изначально.
По мнению обозревателей, современный проект уже "обошелся в восьмизначную сумму", а группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фальтског и Анни-Фрид Лингстад, может рассчитывать "заработать миллионы".
Cвой последний студийный альбом под названием The Visitors группа ABBA выпустила в 1981 году. Основанный в 1972 году коллектив стал одним из самых успешных за всю историю популярной музыки, а мировая слава к квартету пришла после победы на конкурсе "Евровидение – 1974", где артисты спели песню Waterloo.
Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под вечные хиты шведской группы Dancing Queen и Mamma Mia.