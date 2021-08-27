Группа АВВА возвращается на сцену после 40-летнего перерыва

Возвращение шведского коллектива с новым шоу планировалось еще в 2019 году, однако этому помешала пандемия коронавируса.

Легендарная шведская группа ABBA намерена прервать свой 39-летний перерыв и уже на следующей неделе представит совершенно новую музыку, сообщает The Sun.

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Уже весной следующего года стартует серия шоу группы под названием ABBA Voyage.

"На ультрасовременном концерте, который продлится до 2025 года, ABBA выступит как голограмма самих себя в период своего расцвета. Она будет расположена в специально построенном зале на 3000 мест в Олимпийском парке в Стратфорде, Восточный Лондон, который откроется следующей весной, и сейчас готовится целый альбом новой музыки. В кинотеатре площадью 6710 квадратных метров будет проводиться восемь представлений в неделю, что позволит получить 360-градусное погружение, давая фанатам возможность поближе познакомиться с представлениями суперзвезд, к которым присоединятся. сцену настоящих исполнителей",– пишет издание.

Участники группы ABBA активно участвовали в подготовке к анонсу, поскольку группа тайно вылетела в Великобританию, чтобы снимать новый контент в Ealing Studios. Постановкой шоу руководит сын одного из участников коллектива Бенни Андерссона Людвиг, который продюсировал Mamma Mia! 2018 года.

Планы по возвращению АВВА существуют с 2018 года, но были отложены из-за пандемии Covid-19. Шведский квартет тогда объявил, что они планируют записать новые треки впервые за 35 лет, а в прошлом году было подтверждено, что у них больше песен, чем планировалось изначально.

[ + – ] Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Агнеты Фальтског и Анни-Фрид Лингстад Фото: Getty Images

По мнению обозревателей, современный проект уже "обошелся в восьмизначную сумму", а группа, состоящая из Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фальтског и Анни-Фрид Лингстад, может рассчитывать "заработать миллионы".

Cвой последний студийный альбом под названием The Visitors группа ABBA выпустила в 1981 году. Основанный в 1972 году коллектив стал одним из самых успешных за всю историю популярной музыки, а мировая слава к квартету пришла после победы на конкурсе "Евровидение – 1974", где артисты спели песню Waterloo.

[ + – ] Песня Waterloo принесла группе мировую популярность

Напомним, бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй станцевала под вечные хиты шведской группы Dancing Queen и Mamma Mia.