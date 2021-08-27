Група АВВА повертається на сцену після 40-річної перерви
Повернення шведського колективу з новим шоу планувалося ще в 2019 році, однак цьому завадила пандемія коронавірусу.
Легендарна шведська група ABBA має намір перервати свою 39-річну перерву й уже на наступному тижні представить абсолютно нову музику, повідомляє The Sun.
Уже навесні наступного року стартує серія шоу групи під назвою ABBA Voyage.
"На ультрасучасному концерті, який триватиме до 2025 року, ABBA виступить як голограма самих себе в період свого розквіту. Вона буде розташована в спеціально побудованому залі на 3 000 місць в Олімпійському парку в Стратфорді, Східний Лондон, який відкриється наступної весни, і зараз готується цілий альбом нової музики. У кінотеатрі площею 6 710 квадратних метрів буде проводитися вісім вистав на тиждень, що дозволить отримати 360-градусне занурення, даючи фанатам можливість ближче познайомитися з виступами суперзірок, до яких приєднаються", — пише видання.
Учасники групи ABBA активно брали участь в підготовці до анонсу, оскільки група таємно вилетіла до Великобританії, щоб знімати новий контент в Ealing Studios. Постановкою шоу керує син одного з учасників колективу Бенні Андерссона Людвіг, який продюсував Mamma Mia! 2018 року.
Плани з повернення АВВА існують з 2018 року, але були відкладені через пандемію Covid-19. Шведський квартет тоді оголосив, що вони планують записати нові треки вперше за 35 років, а в минулому році було підтверджено, що в них більше пісень, ніж планувалося спочатку.
На думку оглядачів, сучасний проєкт вже "коштує восьмизначну суму", а група, що складається з Б'єрна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтскуг та Анні-Фрід Лінгстад, може розраховувати "заробити мільйони".
Cвой останній студійний альбом під назвою The Visitors група ABBA випустила в 1981 році. Заснований в 1972 році колектив став одним із найуспішніших за всю історію популярної музики, а світова слава до квартету прийшла після перемоги на конкурсі "Євробачення" в 1974, де артисти заспівали пісню Waterloo.
Нагадаємо, колишня прем'єр-міністриня Великобританії Тереза Мей станцювала під вічні хіти шведської групи Dancing Queen і Mamma Mia.