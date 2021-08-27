Група АВВА повертається на сцену після 40-річної перерви

Повернення шведського колективу з новим шоу планувалося ще в 2019 році, однак цьому завадила пандемія коронавірусу.

Легендарна шведська група ABBA має намір перервати свою 39-річну перерву й уже на наступному тижні представить абсолютно нову музику, повідомляє The Sun.

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Уже навесні наступного року стартує серія шоу групи під назвою ABBA Voyage.

"На ультрасучасному концерті, який триватиме до 2025 року, ABBA виступить як голограма самих себе в період свого розквіту. Вона буде розташована в спеціально побудованому залі на 3 000 місць в Олімпійському парку в Стратфорді, Східний Лондон, який відкриється наступної весни, і зараз готується цілий альбом нової музики. У кінотеатрі площею 6 710 квадратних метрів буде проводитися вісім вистав на тиждень, що дозволить отримати 360-градусне занурення, даючи фанатам можливість ближче познайомитися з виступами суперзірок, до яких приєднаються", — пише видання.

Учасники групи ABBA активно брали участь в підготовці до анонсу, оскільки група таємно вилетіла до Великобританії, щоб знімати новий контент в Ealing Studios. Постановкою шоу керує син одного з учасників колективу Бенні Андерссона Людвіг, який продюсував Mamma Mia! 2018 року.

Плани з повернення АВВА існують з 2018 року, але були відкладені через пандемію Covid-19. Шведський квартет тоді оголосив, що вони планують записати нові треки вперше за 35 років, а в минулому році було підтверджено, що в них більше пісень, ніж планувалося спочатку.

[ + – ] Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон, Агнета Фельтскуг та Анні-Фрід Лінгстад Фото: Getty Images

На думку оглядачів, сучасний проєкт вже "коштує восьмизначну суму", а група, що складається з Б'єрна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтскуг та Анні-Фрід Лінгстад, може розраховувати "заробити мільйони".

Cвой останній студійний альбом під назвою The Visitors група ABBA випустила в 1981 році. Заснований в 1972 році колектив став одним із найуспішніших за всю історію популярної музики, а світова слава до квартету прийшла після перемоги на конкурсі "Євробачення" в 1974, де артисти заспівали пісню Waterloo.

[ + – ] Пісня Waterloo принесла групі світову популярність

Нагадаємо, колишня прем'єр-міністриня Великобританії Тереза Мей станцювала під вічні хіти шведської групи Dancing Queen і Mamma Mia.