Звезда группы ABBA Бьорн Ульвеус в третий раз женился в возрасте 79 лет

В начале 2022 года Бьорн Ульвеус объявил о расторжении второго брака. И сразу появился на публике с новой девушкой.

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Звезда легендарной группы ABBA Бьорн Ульвеус женился на своей девушке Кристине Сас в Копенгагене. По его собственным словам, музыкант по уши влюбился в свою новую жену, с которой 79-летний мужчина познакомился в Германии. Она была его "третьей большой любовью", как однажды сказал Бьорн Ульвеус по шведскому телевидению. Про это пишет T-Online.

"21 сентября 2024 года, Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга в Дании", — говорится в записи на официальной странице музыканта в Instagram.

Бьорн Ульвеус и Кристина Сас на свадьбе

Сообщается, что Бьорн и Кристина встретились в Нюрнберге в 2021 году по случаю выхода последнего альбома ABBA "Voyage" и начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи.

79-летний мужчина также поделился информацией о своей свадебной церемонии в Instagram, которая прошла очень непринужденно. Бьорн Ульвеус был одет в серый костюм с белой футболкой под ним. Кристина Сас выбрала не классическое свадебное платье, а платье шалфейного цвета.

Бьорн Ульвеус впервые вместе с Кристиной Сас появился на публике в 2022 году. Недавно пара посетила, среди прочего, теннисный турнир в Уимблдоне.

Для Бьорна Ульвеуса это третий брак. В 1970-х музыкант был женат на своей коллеге по группе Агнете Фельтског, от которой у него двое детей. Их брак продлился девять лет – до 1980 года. После расставания он снова женился в начале 1980-х.

Группа АВВА Фото: Getty Images

Брак с музыкальной журналисткой Леной Келлерсйо продлился около 40 лет. В начале 2022 года пара заявила, что хочет развестись. "После многих замечательных и насыщенных лет мы решили пойти разными путями", — говорилось тогда в заявлении. Месяц спустя Бьорн Ульвеус впервые появился на публике вместе с Кристиной Сас.

Напомним, в марте 2024 года король Швеции Карл XVI Густав впервые за почти 50 лет наградил королевскими рыцарскими орденами выдающихся шведов. И среди них оказались музыканты культовой группы АВВА. Решение о награждении Карл принимал не сам. Получатели Ордена были номинированы жителями Швеции, а затем уже Совет Ордена предложил кандидатуры королю.