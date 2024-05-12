Как 50 лет назад: голограмма АВВА появилась на сцене "Евровидения 2024" (фото)

Пока продолжалось зрительское голосование, зрителей на "Мальмо-Арене" развлекали приглашенные звезды. И даже юные голограммы участников группы ABBA.

Related video

В Мальмо, Швеция продолжается "Евровидение 2024". И сейчас зрители голосуют за своих фаворитов. А тем временем со сцены их развлекали звезды конкурса прошлых лет. В том числе и голограмма культовой группы АВВА, которая выступила во время прямой трансляции шоу.

Юные Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад в современных блестящих нарядах обратились к участникам "Евровидения 2024" и вспомнили о том, какими узкими были брюки Бьорна во время их легендарного выступления на "Евровидении" 50 лет назад.

Голограмма Агнеты Фельтског Фото: Скриншот

А затем исполнили свою легендарную песню Waterloo, которая принесла им победу в конкурсе 6 апреля 1974 года. На сцену вышли Кончита Вурст и другие победительницы "Евровидения" разных годов, которые спели вместе с АВВА.

Голограмма АВВА на сцене "Евровидения 2024"

Напомним, участницы от Украины alyona alyona & Jerry Heil тем временем выступили под вторым номером с песней Teresa & Maria и сорвали аплодисменты.

А тем временем под "Мальмо-ареной" задержали известную эко-активистку Грету Тунберг и других участников пропалестинского митинга, которые пытались прорваться в концертный зал.

Напомним, за текстовой трансляцией "Евровидения 2024" вы можете следить на сайте Фокус. Так вы не пропустите ничего важного.