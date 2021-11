Легендарная АВВА вернулась с новым альбомом после 40-летнего перерыва

В альбом вошли 10 песен, которые по стилю и оформлению повторяют хиты АВВА 40-летней давности. Участники коллектива пошли на этот шаг сознательно и объяснили, почему.

Знаменитая шведская четверка ABBA спустя почти 40 лет после распада вернулась в полном составе, выпустив новый альбом и спродюсировав единственный в своем роде концерт, в котором, по сообщению The New York Times, участники группы представлены как ABBAtars – цифровые версии их образца 1979 года.

Voyage, девятый альбом ABBA, который является продолжением The Visitors 1981 года, вышел в полночь по местному времени 5 ноября, согласно официальной странице ABBA в Facebook.

[ + – ] Альбом Voyage появился в доступе в полночь 5 ноября

В нем представлены 10 новых песен, в том числе I Still Have Faith in You, которая представляет собой тему воссоединения группы, сообщает CBS News. С сентября клип на этот трек набрал 26 миллионов просмотров на YouTube.

"Мы просто написали лучшие песни, которые мы можем прямо сейчас. Я написал тексты, в которые я вложил некоторые из своих мыслей о прошедших 40 лет и добавил глубины, которая, надеюсь, приходит с возрастом и отличает их от текстов, которые я создавал 40 лет назад", – сказал журналистам участник коллектива Бьорн Ульвеус.

[ + – ] Клип на песню I Still Have Faith in You просмотрели более 26 млн раз

Все треки, которые записала группа, очень похожи на звучанию на то, что исполняла АВВА на пике популярности. По словам музыкантов, они не стали гнаться за модными тенденциями по двум причинам. Во-первых, им хотелось воссозхдать дух старой доброй АВВА, а во-вторых, в современной музыке они не нашли ничего того, что бы им хотелось увековечить в своем альбоме.

ABBA начала записывать альбом в 2018 году и не планирует выпускать больше альбомы. Несмотря на то, что есть минимум две незаконченные песни, которые не попали в альбом.

После выхода альбома, у музыкальных магазинов выстроились очереди из желающих приобрести диск.

[ + – ] Поклонники группы уже хвастаются покупкой нового альбома Фото: Getty Images

В дополнение к выпуску нового альбома ABBA также запускает единственный в своем роде концерт в виртуальной реальности в следующем году.

[ + – ] Новые треки АВВА звучат так же, как 40 лет назад

Идея шоу возникла пять лет назад и включает в себя строительство арены на 3000 мест в Лондоне, выступление группы, а также активное участие основанной Джорджем Лукасом компании по визуальным эффектам Industrial Light & Magic для создания AВВАtars.

Чтобы оживить постановку, ABBA приняла участие в пятинедельной сессии записи движения со 160 камерами. По сообщению CBS News, участники группы были одеты в обтягивающие костюмы, покрытые датчиками, чтобы фиксировать каждое движение. Затем к отснятому материалу был применен процесс редактирования для создания цифровых аватаров 1979 года.

[ + – ] Участники АВВА на съемках для создания цифровых аватаров Фото: ABBA Voyage/Twitter

"Вы должны понимать, что мы все время сталкиваемся с молодыми людьми по телевидению, на фотографиях и тому подобное. Все спрашивают нас, что наверное, это было очень странно, но я так не думаю. Это совершенно естественно. У каждого должен быть свой аватар", – ометил Ульвеус.

Концерт в виртуальной реальности запланирован на 27 мая 2022 года и состоится в лондонском Олимпийском парке королевы Елизаветы.

Группа АВВА – шведская поп-группа, существовавшая в 1972—1982 годах и названная по первым буквам имен исполнителей: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Она является самым успешным скандинавским поп-коллективом в мире и одной из самых популярных групп за всю историю поп-музыки.