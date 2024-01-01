Скрытая деталь. Ученые обнаружили нечто необычное на знаменитой картине Рафаэля (фото)

Ученые пришли к выводу, что картина "Мадонна с розой" не вся была написана знаменитым художником эпохи Возрождения.

Related video

Искусственный интеллект (ИИ) можно научить видеть разные детали на изображениях, которые скрыты для человеческого глаза. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Heritage Science, ученые с помощью ИИ обнаружили нечто необычное в лице святого Иосифа на знаменитой картине Рафаэля "Мадонна с розой". Исследователи считают, что это лицо было написано не рукой художника эпохи Возрождения, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На самом деле ученые уже давно спорят о том, была ли картина "Мадонна с розой" написана Рафаэлем. Теперь же анализ картины, проведенный с помощью ИИ, показал, что некоторые части шедевра были написаны рукой другого художника.

Важно

Новая работа (не) Рафаэля: что известно об "открытии", которое всколыхнуло художественные круги

Ученые создали специальный алгоритм анализа на основе произведений, автором которых точно является Рафаэль. Благодаря этому ИИ смог увидеть детали на знаменитой картине, которые скрыты от человеческого глаза. В частности, ИИ способен распознавать стиль художника, особенности его мазков, цветовой палитры, теней, а также каждой отдельной детали картины. Ученые использовали ИИ не просто для анализа целого шедевра, а для изучения отдельных лиц на картине.

Ученые с помощью ИИ обнаружили нечто необычное в лице святого Иосифа на знаменитой картине Рафаэля "Мадонна с розой". Исследователи считают, что это лицо было написано не рукой художника эпохи Возрождения Фото: ScienceAlert

На шедевре Рафаэля изображены Дева Мария, Иоанн Креститель, который передает младенцу Иисусу пергамент с надписью и святой Иосиф (в левом верхнем углу). Ученые считают, что все герои картины, кроме святого Иосифа скорее всего написаны рукой Рафаэля. Прошлые исследования шедевра уже показывали, что лицо святого Иосифа написано хуже, чем другие лица на картине. И новый анализ с помощью ИИ подтвердил прошлые выводы. Ученые предполагают, что лицо святого Иосифа мог написать ученик Рафаэля Джулио Романо, хотя точно сказать так ли это пока сложно.

Считается, что картина "Мадонна с розой" была написана в 1518–1520 годах. В середине 19 века искусствоведы начали подозревать, что Рафаэль мог быть автором не всего произведения искусства.Теперь эти подозрения почти наверняка подтвердились, хотя ученые говорят, что нужно провести дополнительный анализ шедевра, в чем также поможет ИИ.

Фокус уже писал о том, что скрывают загадочные средневековые иллюстрации. Средневековые изображения полны загадочных и необычных существ, но особо среди них выделяется рыцарь, сражающийся с громадной улиткой. Историки пытаются разгадать, что именно представляют эти сцены.

Также Фокус писал о том, что историк рассказала, как был устроен быт пиратов. Вопреки сложившемуся имиджу, пираты не были анархичны и неразборчивы в добыче, а в некоторых их обществах даже зарождалось некое подобие демократии.