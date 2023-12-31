"Не верьте популярным фильмам и стереотипам": историк рассказала, как был устроен быт пиратов

Вопреки сложившемуся имиджу, пираты не были анархичны и неразборчивы в добыче, а в некоторых их обществах даже зарождалось некое подобие демократии.

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В современном мире, наполненном стереотипами и голивудским пафосом, историки погружаются в удивительно организованный мир пиратов. Нам стоит забыть о хаотичных киношных бойцах и сбродах анархичных головорезов; пираты тщательно создавали общество на борту своих кораблей, дополненное сводом правил, известным как "Кодекс пирата", пишет Ars Technica.

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Эти кодексы были не просто причудливыми сказками, говорит историк Ребекка Саймон. Некоторые из них, как, например, кодексы пиратов Неда Лоу и Бартоломью Робертса, были задокументированы и опубликованы, определяя повседневную жизнь и управление в открытом море. Эти кодексы определяли все — от должностных обязанностей до раздела добычи, доказывая, что даже в беззаконии есть порядок и чувство справедливости. Эта демократия распространялась на избрание и даже смещение капитанов, создавая удивительную систему сдержек и противовесов среди воров.

Демократические наклонности пиратов распространялись и на распределение добычи. Вопреки распространенному мнению, их целью было не только золото и драгоценности, но и практичные товары, которые они могли продать. Их корабли были сообществами, которые ценили справедливость и равные возможности, что резко контрастировало с жесткой классовой системой на суше, говорит Саймон.

Однако жизнь пирата не лишена современных заблуждений. Знаменитый "пиратский акцент" и их печально известные наряды были скорее вымыслом, чем фактом, сформировавшимся в результате многовековых рассказов. И хотя в поп-культуре преобладают рассказы о зарытых сокровищах и ярком пиратстве, реальность была более основана на выживании и оппортунизме.

Саймон также проливает свет на менее известные аспекты жизни пиратов, такие как добыча черепах ради их питательной ценности и редкое соблюдение праздников, таких как Рождество. Удивительно, но пища и питание были важными вопросами, причем пираты ценили определенные продукты за их предполагаемую пользу для здоровья.

Ее книга рассказывает о конце Золотого века пиратства, который объясняется усилением военно-морского патрулирования, уменьшением поддержки колоний и появлением каперства как более стабильной и легальной альтернативы. Пиратская жизнь была недолгой и рискованной, но на короткий миг она дала возможность заглянуть в мир, где даже бесправные люди могли найти удачу и подобие равенства в открытом море.

Ранее Фокус писал, как однажды Юлий Цезарь попал в плен к пиратам и впоследствии отомстил за это.

Также Фокус писал о еще одном затонувшем корабле и связанных с ним загадках. Оказывается, останки со шведского судна "Ваза" принадлежат не совсем мужчине.