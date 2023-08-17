Пришел, увидел, победил. Однажды Юлий Цезарь попал в плен к пиратам: как он отомстил за это

25-летний будущий диктатор Древнего Рима, попав в плен, впервые показал, кем он является на самом деле. Эта история стала предвестником его будущих свершений.

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До того, как известный древнеримский полководец Гай Юлий Цезарь завоевал Галлию, перешел Рубикон и заложил основу для своего приемного сына Октавиана Августа, чтобы превратить Древний Рим из республики в империю, он был обычным богатым патрицием, который стремился сделать себе имя. Честолюбие Цезаря вело его через весь известный мир, от Испании до Малой Азии. В одном из таких путешествий, пересекая Эгейское море, 25-летний будущий диктатор Древнего Рима оказался в плену у киликийских пиратов. Однако пираты одними из первых узнали, кем он является на самом деле, пишет Bid Think.

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Историки согласны с тем, что Гая Юлия Цезаря действительно захватили пираты, но, когда и где это произошло – эти вопросы остаются предметом споров. Некоторые древнеримские авторы указывают на то, что это случилось в 75 или 74 году до н.э, когда полководец путешествовал на остров Родос. Плутарх, например, писал, что это Цезарь попал в плен к пиратам раньше, в 80 году до н.э., после посещения Вифинии, царства на территории современной Турции. А древнеримский писатель Полиэн утверждал, что Цезря схватили до этого визита. Некоторые современные историки считают, что Цезарь попал в плен к киликийским пиратам все-таки, когда плыл в Вифинию в 81 году до н.э., чтобы заключить контракт на закупку кораблей.

Древнеримский историк Светоний писал, что Цезаря схватили у берегов острова Лесбос и держали в плену примерно 40 дней. К несчастью для своих похитителей, Цезарь оказался ужасным пленником. Ночью он требовал, чтобы пираты говорили потише, чтобы он мог спать. В течение дня он заставлял их слушать стихи и речи, которые Цезарь сочинял, чтобы развеять скуку. Он даже не согласился с размером выкупа, который предложили пиратам.

Древнеримский историк Светоний писал, что Цезаря схватили у берегов острова Лесбос и держали в плену примерно 40 дней Фото: Wikipedia

Согласно Плутарху, Цезарь считал, что 20 талантов серебра, которые пираты хотели получить в обмен на его освобождение (около 620 кг или 600 тысяч долларов), были слишком малы для человека его калибра. Он попросил пиратов потребовать не меньше 50 талантов серебра.

Согласно Полиэну, Цезарь на самом деле довольно сблизился с пиратами и даже пригласил их на пир в честь своего освобождения. Когда же пираты напились вина и заснули, то Юлий Цезарь их всех убил. Но Плутарх писал, что на самом деле Цезарь, после освобождения, на одном из кораблей большого флота занялся преследованием своих похитителей, чтобы вернуть обратно 50 талантов серебра. После поимки пиратов он доставил их в Малую Азию, где морских разбойников собирались продать в рабство. Но Цезарь приказал распять всех пиратов.

Сейчас историки считают, что эту историю, какой бы увлекательной она ни была, не следует принимать за чистую монету. Например, Джозайя Осгуд из Джорджтаунского университета, считает эта история могла быть приукрашена и переписана.

Тускуланский портрет, считающийся единственным сохранившимся прижизненным скульптурным портретом Юлия Цезаря Фото: Wikipedia

Некоторые древнеримские авторы, возможно, переписали эту историю, чтобы изобразить Цезаря в отрицательном или наоборот в положительном свете. Историки считают, что сам Гай Юлий Цезарь мог бы легко сделать себя более храбрым или более безжалостным, чтобы продвинуть свою политическую карьеру.

Например, по словам Осгуда, Цезарь рассказал эту историю в зале заседаний Сената, чтобы убедить своих коллег искоренить пиратство в Средиземном море.

Хотя история похищения Гая Юлия Цезаря содержит некоторые намеки на саморекламу полководца, ее можно воспринимать и в качестве своеобразного предвестника будущих событий. Это ранняя демонстрация всего, на что оказался способен будущий диктатор Древнего Рима. Молодой Цезарь, захваченный пиратами, проявил те же качества, что и более опытный Цезарь, когда он в 49 году до н.э. захватил власть в Древнем Риме. Как писал Плутарх, под маской доброго и веселого человека, скрывается очень сильный характер.

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