Самый длинный год в истории Земли длился 445 дней: когда это произошло

Високосные годы могут длиться немного дольше обычного, но они вовсе не являются рекордными в истории нашей планеты.

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Некоторые годы пролетают в мгновение ока, а другие тянутся гораздо дольше. Известно, что обычный год длится 365 дней, но некоторые, например, високосные, могут длиться немного дольше обычного — 366 дней. Впрочем, ученые отмечают, что високосный год вовсе не является рекордно длинным в истории Земли, пишет IFLScience.

Год — время, которое требуется Земле, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца и вернуться в точку, взятую за начало отсчета. В попытке разбить год на части люди придумали календари, разделяющие один оборот планеты вокруг Солнца на месяцы, недели и дни.

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Сегодня люди научились лучше сопоставлять орбитальный год с нашими календарными годами, например, добавляя "секунды координации", чтобы достичь синхронизации. Однако более ранние календари вовсе не были столь эффективными.

До того как Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, римский год выглядел совсем иначе: он состоял из четырех месяцев (март, июль, октябрь и май) по 31 дню, другие были короче — всего 29 дней, за исключением странного февраля, в котором было 28 дней. В результате календарь быстро рассинхронизировался с движением Земли вокруг Солнца. Примерно к 200 году до нашей эры календарь настолько сбился, что почти полное затмение, которое сегодня наблюдается 14 марта, произошло 11 июля.

Чтобы немного исправить ситуацию, людям пришлось добавлять "вставной месяц", известный как Мерседониус, каждые несколько лет. Увы, такой способ не был лучшим для ведения календаря. Мерседониус можно было использовать для приведения календаря в соответствие с годом, он был открыт для политических злоупотреблений.

Позже Юлий Цезарь попытался навести лад, введя юлианский календарь в 45 году до нашей эры, добавив один или два дня в конце всех коротких месяцев, кроме февраля. В результате общее количество дней в году стало более привычным — 365. Однако до того, как новый календарь исправил ситуацию, все еще оставалась проблема, требующая решения: год все еще не соответствовал временам года.

Чтобы решить эту проблему, Цезарь добавил несколько месяцев к 46 году до нашей эры: в результате он продлился 445 дней, что на 80 дней больше, чем мы привыкли. Известно, что два других месяца были добавлены между ноябрем и декабрем — таким образом в 46 году до нашей эры было 15 месяцев, а не 12.

Теперь исследователи отмечают, что 46 год до нашей эры стал самым длинным годом в зафиксированной истории Земли. К слову, иногда этот год ученые также называют "годом путаницы".

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