Плыли в полной темноте: пассажир лайнера показала, как прячут корабль от пиратов (видео)

Огромному кораблю буквально пришлось пробираться тайком в Манилу. Пассажиров попросили быть готовыми к нападению.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Пассажиров попросили ночью затаиться, чтобы не привлекать внимания

Неприятную ночь пришлось пережить пассажирам круизного лайнера "Королева Анна", когда они направлялись из Дарвина в Австралии в Манилу – столицу Филиппин. Маршрут пролегал по морю Сулу, где с XVII века орудуют пираты.

Так что на Queen Anne погасили все огни, пассажиров проинформировали о "повышенном уровне безопасности" из-за угрозы пиратства в этом районе, а внешнюю прогулочную палубу закрыли.

Пассажир на борту судна задокументировал меры предосторожности, принятые на этом особенно опасном участке пути.

В своем первом видео пользовательница TikTok под ником "Lilydapink" показала предупреждение, передаваемое по звуковой системе членом экипажа, а потом продемонстрировала, как команда собиралась обороняться – например сбивать пиратов из брандспойтов. Они устанавливаются как нелетальное сдерживающее средство, чтобы не дать пиратам высадиться на судно в случае нападения. Они предназначены для того, чтобы сбить любого захватчика с ног и сделать палубу скользкой, что затруднит высадку.

Команда собиралась сбивать пиратов струями воды

Также пассажиров предупредили, что в "маловероятном случае чрезвычайной ситуации" их попросят оставаться в своих каютах, или выйти в коридор, если у них есть балконы.

Наконец, пассажирка показывает, как выглядит Queen Anne ночью, когда судно погружается во тьму. На одном особенно впечатляющем снимке отсутствие светового загрязнения означает, что луна, сияющая над океаном, теперь полностью видна.

Затем она показывает пугающе тихий интерьер корабля, где ни один из гостей не наслаждается едой в ресторане, а вместо этого прислушивается к предупреждению оставаться в своих каютах.

История пиратства в этом регионе восходит к XVII веку, а высокий уровень нападений приводит к тому, что этот район часто считают самым опасным в мире.

Пираты в этом районе — это не лихие персонажи, похожие на тех, кого можно увидеть в таких фильмах, как "Пираты Карибского моря". На самом деле, это предприимчивые морские воры, которые проникают на корабли, чтобы украсть ценности.

Хотя вероятность нападения пиратов на круизный лайнер остается низкой, некоторые инциденты все же имели место.

В 2005 году Seabourne Spirit подвергся нападению пиратов у берегов Сомали, которые обстреляли судно из пулеметов и РПГ. Нападавших удалось обезоружить только после прибытия на место происшествия корабля ВМС США.

В настоящее время лайнер "Королева Анна" совершает свое первое кругосветное путешествие. 111-дневное путешествие началось в Гамбурге (Германия) 7 января и предусматривало остановки в Англии, Нью-Йорке, на Гавайях, в Мексике, Новой Зеландии и Австралии. Лайнер вернется в Гамбург 29 апреля, сделав остановки во Вьетнаме, Южной Африке, Сингапуре и Малайзии.

Напомним, ранее Фокус писал о пиратских кладах, которые были подняты с затонувших кораблей.