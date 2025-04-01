Пливли в повній темряві: пасажир лайнера показала, як ховають корабель від піратів (відео)

Величезному кораблю буквально довелося пробиратися потайки в Манілу. Пасажирів попросили бути готовими до нападу.

Related video

Про це повідомляє Daily Mail.

Пасажирів попросили вночі зачаїтися, щоб не привертати уваги

Неприємну ніч довелося пережити пасажирам круїзного лайнера "Королева Анна", коли вони прямували з Дарвіна в Австралії до Маніли — столиці Філіппін. Маршрут пролягав морем Сулу, де з XVII століття орудують пірати.

Тож на Queen Anne погасили всі вогні, пасажирів поінформували про "підвищений рівень безпеки" через загрозу піратства в цьому районі, а зовнішню прогулянкову палубу закрили.

Пасажир на борту судна задокументував запобіжні заходи, вжиті на цій особливо небезпечній ділянці шляху.

У своєму першому відео користувачка TikTok під ніком "Lilydapink" показала попередження, передане по звуковій системі членом екіпажу, а потім продемонструвала, як команда збиралася оборонятися — наприклад, збивати піратів з брандспойтів. Вони встановлюються як нелетальний стримувальний засіб, щоб не дати піратам висадитися на судно в разі нападу. Вони призначені для того, щоб збити будь-якого загарбника з ніг і зробити палубу слизькою, що ускладнить висадку.

Команда збиралася збивати піратів струменями води

Також пасажирів попередили, що в "малоймовірному випадку надзвичайної ситуації" їх попросять залишатися у своїх каютах, або вийти в коридор, якщо у них є балкони.

Нарешті, пасажирка показує, який вигляд має Queen Anne вночі, коли судно занурюється в темряву. На одному особливо вражаючому знімку відсутність світлового забруднення означає, що місяць, який сяє над океаном, тепер повністю видно.

Потім вона показує лякаюче тихий інтер'єр корабля, де жоден з гостей не насолоджується їжею в ресторані, а натомість дослухається до попередження залишатися у своїх каютах.

Історія піратства в цьому регіоні сягає XVII століття, а високий рівень нападів призводить до того, що цей район часто вважають найнебезпечнішим у світі.

Пірати в цьому районі — це не лихі персонажі, схожі на тих, кого можна побачити в таких фільмах, як "Пірати Карибського моря". Насправді, це заповзятливі морські злодії, які проникають на кораблі, щоб вкрасти цінності.

Хоча ймовірність нападу піратів на круїзний лайнер залишається низькою, деякі інциденти все ж мали місце.

У 2005 році Seabourne Spirit зазнав нападу піратів біля берегів Сомалі, які обстріляли судно з кулеметів і РПГ. Нападників вдалося обеззброїти тільки після прибуття на місце події корабля ВМС США.

Наразі лайнер "Королева Анна" здійснює свою першу навколосвітню подорож. 111-денна подорож почалася в Гамбурзі (Німеччина) 7 січня і передбачала зупинки в Англії, Нью-Йорку, на Гаваях, у Мексиці, Новій Зеландії та Австралії. Лайнер повернеться в Гамбург 29 квітня, зробивши зупинки у В'єтнамі, Південній Африці, Сінгапурі та Малайзії.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про піратські скарби, які були підняті із затонулих кораблів.