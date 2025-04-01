Пливли в повній темряві: пасажир лайнера показала, як ховають корабель від піратів (відео)
Величезному кораблю буквально довелося пробиратися потайки в Манілу. Пасажирів попросили бути готовими до нападу.
Про це повідомляє Daily Mail.
Неприємну ніч довелося пережити пасажирам круїзного лайнера "Королева Анна", коли вони прямували з Дарвіна в Австралії до Маніли — столиці Філіппін. Маршрут пролягав морем Сулу, де з XVII століття орудують пірати.
Тож на Queen Anne погасили всі вогні, пасажирів поінформували про "підвищений рівень безпеки" через загрозу піратства в цьому районі, а зовнішню прогулянкову палубу закрили.
Пасажир на борту судна задокументував запобіжні заходи, вжиті на цій особливо небезпечній ділянці шляху.
У своєму першому відео користувачка TikTok під ніком "Lilydapink" показала попередження, передане по звуковій системі членом екіпажу, а потім продемонструвала, як команда збиралася оборонятися — наприклад, збивати піратів з брандспойтів. Вони встановлюються як нелетальний стримувальний засіб, щоб не дати піратам висадитися на судно в разі нападу. Вони призначені для того, щоб збити будь-якого загарбника з ніг і зробити палубу слизькою, що ускладнить висадку.
Також пасажирів попередили, що в "малоймовірному випадку надзвичайної ситуації" їх попросять залишатися у своїх каютах, або вийти в коридор, якщо у них є балкони.
Нарешті, пасажирка показує, який вигляд має Queen Anne вночі, коли судно занурюється в темряву. На одному особливо вражаючому знімку відсутність світлового забруднення означає, що місяць, який сяє над океаном, тепер повністю видно.
Потім вона показує лякаюче тихий інтер'єр корабля, де жоден з гостей не насолоджується їжею в ресторані, а натомість дослухається до попередження залишатися у своїх каютах.
Історія піратства в цьому регіоні сягає XVII століття, а високий рівень нападів призводить до того, що цей район часто вважають найнебезпечнішим у світі.
Пірати в цьому районі — це не лихі персонажі, схожі на тих, кого можна побачити в таких фільмах, як "Пірати Карибського моря". Насправді, це заповзятливі морські злодії, які проникають на кораблі, щоб вкрасти цінності.
Хоча ймовірність нападу піратів на круїзний лайнер залишається низькою, деякі інциденти все ж мали місце.
У 2005 році Seabourne Spirit зазнав нападу піратів біля берегів Сомалі, які обстріляли судно з кулеметів і РПГ. Нападників вдалося обеззброїти тільки після прибуття на місце події корабля ВМС США.
Наразі лайнер "Королева Анна" здійснює свою першу навколосвітню подорож. 111-денна подорож почалася в Гамбурзі (Німеччина) 7 січня і передбачала зупинки в Англії, Нью-Йорку, на Гаваях, у Мексиці, Новій Зеландії та Австралії. Лайнер повернеться в Гамбург 29 квітня, зробивши зупинки у В'єтнамі, Південній Африці, Сінгапурі та Малайзії.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про піратські скарби, які були підняті із затонулих кораблів.