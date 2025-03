В море "выловили" 10-летнего мальчика: что он рассказал о пережитых кошмарах (фото)

Пострадавший не думал, что небольшая морская прогулка превратится в настоящую борьбу за выживание.

В пятницу, 21 марта, у побережья китайской деревни Чилинг увидели 10-летнего ребенка, который всю ночь дрейфовал в открытом море на каяке. Мальчик отправился на рыбалку, потому что хотел поймать кальмаров. Об этом пишет издание Need To Know.

Мальчик не думал, что небольшая прогулка превратится в настоящую борьбу за выживание. Около восьми часов вечера семья ребенка начала беспокоиться и сообщила местным властям об исчезновении. Спасательная операция началась немедленно.

Утром следующего дня ребенка в море заметил капитан рыбацкой лодки. На момент спасения пострадавший имел сильные солнечные ожоги и был физически истощенным.

"Он взял с собой ни еды, ни воды", — рассказал капитан местным журналистам. По его словам, мальчик смог рассказать о своих переживаниях лишь после того, как съел немного хлеба с молоком.

Драматические детали спасения

Мальчик рассказал спасателям, что заснул во время рыбалки. Ночью волны отнесли его далеко от берега. Несмотря на многочисленные попытки привлечь внимание других рыбаков на катерах, его крики заглушал шум двигателей.

Моряки были поражены выносливостью и стойкостью ребенка, который смог провести всю ночь на каяке посреди моря. Спасатели доставили мальчика на берег, где его уже ждали полицейские.

