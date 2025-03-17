Супруги живут с шестью детьми в открытом море: как они там оказались (фото)

Бывший гид Дарио Шверер изначально планировал четырехлетнюю экспедицию, чтобы вдохновить молодое поколение на защиту климата. Однако его временное путешествие переросло в образ жизни.

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Семья из Швейцарии живет на 20 квадратных метрах посреди океана. 56-летний Дарио и 46-летняя Сабина Швереры, родители шестерых детей, уже четверть века называют своим домом парусник "Пачамама", что в переводе с языка инков означает "Мать-Земля". Об их истории пишет газета Blick.

"Наши стены — это не корабль, а горизонт. Наша крыша — это небо", — делится Дарио Шверер.

Путешествие как образ жизни

Бывший гид изначально планировал четырехлетнюю экспедицию, чтобы вдохновить молодое поколение на защиту климата. Однако временное путешествие переросло в образ жизни.

"Было нелегко убедить Сабину. Она любит играть на пианино, поэтому я пообещал ей, что в каждом порту буду организовывать такую возможность", — вспоминает Дарио. Хотя пианино не поместилось на 15-метровом паруснике, семья нашла место для многих меньших музыкальных инструментов.

Уникальная история семьи настолько поразила режиссера Ливию Вонаеш Фото: TOPtoTOP

Уникальная история семьи настолько впечатлила режиссера Ливию Вонаеш, что она сняла документальный фильм "Дом — это океан", посвященный их необычному образу жизни. Швереры проводят несколько месяцев в году в открытом море. Их дети учатся непосредственно на борту. Когда они причаливают на более долгое время, Дарио работает туристическим гидом, а Сабина — медсестрой.

Отец прошел курсы

Были случаи, когда семья проводила в море 59 дней подряд. Именно поэтому Дарио прошел курсы акушерства, чтобы обеспечить медицинскую поддержку во время возможных родов в море.

Все шестеро детей (в возрасте от 7 до 19 лет) выросли на паруснике. Их образование обеспечивают учителя, которые регулярно присоединяются к путешествиям. Сейчас с родителями путешествуют пятеро детей, поскольку старшая дочь, 19-летняя Салина, учится в гимназии в Швейцарии. Девушка мечтает стать исследовательницей китов.

Были случаи, когда семья проводила в море 59 дней подряд Фото: TOPtoTOP

"Время, проведенное на корабле — это как огромное сокровище, которое я сохраню навсегда", — делится она.

Когда журналисты спрашивают у семейства, в чем же секрет счастья в таких скромных условиях, Сабина всегда называет самое важное правило: "Каждый вечер перед сном мы обязательно миримся друг с другом. Это работает уже 25 лет".

Напомним, блогер Бен Моррис посетил Эль-Кувейт — столицу Кувейта, которую называют самым жарким городом в мире. Здесь температура воздуха может достигать 54°C. Местные жители утверждают, что летом находиться на улице становится опасно — жара настолько сильная, что можно задохнуться, а птицы падают прямо с неба.

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