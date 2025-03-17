Подружжя живе з шістьма дітьми у відкритому морі: як вони там опинилися (фото)

Колишній гід Даріо Шверер спочатку планував чотирирічну експедицію, щоб надихнути молоде покоління на захист клімату. Однак його тимчасова подорож переросла в спосіб життя.

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Родина зі Швейцарії живе на 20 квадратних метрах посеред океану. 56-річний Даріо та 46-річна Сабіна Шверери, батьки шістьох дітей, вже чверть століття називають своїм домом вітрильник "Пачамама", що в перекладі з мови інків означає "Мати-Земля". Про їхню історію пише газета Blick.

"Наші стіни — це не корабель, а горизонт. Наш дах — це небо", — ділиться Даріо Шверер.

Подорож як спосіб життя

Колишній гід спочатку планував чотирирічну експедицію, щоб надихнути молоде покоління на захист клімату. Однак тимчасова подорож переросла в спосіб життя.

"Було нелегко переконати Сабіну. Вона любить грати на піаніно, тому я пообіцяв їй, що в кожному порту організовуватиму таку можливість", — згадує Даріо. Хоча піаніно не помістилося на 15-метровому вітрильнику, родина знайшла місце для багатьох менших музичних інструментів.

Унікальна історія сім'ї настільки вразила режисерку Лівію Вонаеш Фото: TOPtoTOP

Унікальна історія сім'ї настільки вразила режисерку Лівію Вонаеш, що вона зняла документальний фільм "Дім — це океан", присвячений їхньому незвичайному способу життя. Шверери проводять кілька місяців на рік у відкритому морі. Їхні діти навчаються безпосередньо на борту. Коли вони причалюють на довший час, Даріо працює туристичним гідом, а Сабіна — медсестрою.

Батько пройшов курси

Були випадки, коли сім'я проводила у морі 59 днів поспіль. Саме тому Даріо пройшов курси акушерства, щоб забезпечити медичну підтримку під час можливих пологів у морі.

Усі шестеро дітей (віком від 7 до 19 років) виросли на вітрильнику. Їхню освіту забезпечують учителі, які регулярно приєднуються до подорожей. Зараз з батьками подорожують п'ятеро дітей, оскільки найстарша донька, 19-річна Саліна, навчається в гімназії у Швейцарії. Дівчина мріє стати дослідницею китів.

Були випадки, коли сім'я проводила у морі 59 днів поспіль Фото: TOPtoTOP

"Час, проведений на кораблі — це як величезний скарб, який я збережу назавжди", — ділиться вона.

Коли журналісти запитують у сімейства, в чому ж секрет щастя в таких скромних умовах, Сабіна завжди називає найважливіше правило: "Щовечора перед сном ми обов’язково миримося один з одним. Це працює вже 25 років".

Нагадаємо, блогер Бен Морріс відвідав Ель-Кувейт — столицю Кувейту, яку називають найспекотнішим містом у світі. Тут температура повітря може сягати 54°C. Місцеві мешканці стверджують, що влітку перебувати на вулиці стає небезпечно — спека настільки сильна, що можна задихнутися, а птахи падають просто з неба.

Тим часом ведучий YouTube-каналу Counting Countries Джордан Егберіт поділився враженнями від подорожі до Туркменістану. Він зауважив, що в столиці цієї країни майже не видно людей, що створює доволі моторошну атмосферу.