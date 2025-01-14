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Дівчина живе у човні, щоб не платити за оренду: як вона там зимує (фото, відео)

Дівчина живе в човні, щоб не платити за оренду, житло, нерухомість, цікаві історії з життя
Фото: Instagram | Шеннон Лейн живе в човні

Шеннон Лейн шукала щось більш доступне, аніж оренда житла, де було б достатньо місця для неї та чарівного мопса — Гілберта. Зрештою, дівчина взяла кредит на купівлю човна.

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29-річна Шеннон Лейн, продюсерка на фрилансі з Великої Британії, заощаджує на оренді понад 1200 фунтів стерлінгів (62 тис. грн) на місяць, переїхавши на вузькоколійний човен. Втім, нещодавно вона розповіла про суттєвий недолік такого способу життя.

Дівчина платить в середньому 350 фунтів стерлінгів (18 тис. грн) на місяць за свій дім, облаштований на вузькоколійному човні. Це включно з комунальними платежами.

Живе в човні

Свого часу британка шукала щось більш доступне, аніж оренда житла, де було б достатньо місця для неї та чарівного мопса — Гілберта. Зрештою, фрилансерка взяла кредит на купівлю 9-метрового вузькофюзеляжного човна за 1,2 млн грн та перебралась туди в січні 2023 року.

Відтоді психічне здоров'я Лейн значно покращилося — вона позбувалася сильної тривоги та депресії. Але не все так гладко. Нещодавно господиня розповіла, що трапляється, коли температура повітря надворі падає.

Оренда житла, нерухомість, життя на човні, Велика Британія, економія, 29-річна Шеннон Лейн, TikTok, подорожі Fullscreen
Житло Шеннон Лейн
Фото: Instagram
Оренда житла, нерухомість, життя на човні, Велика Британія, економія, 29-річна Шеннон Лейн, TikTok, подорожі Fullscreen
Житло Шеннон Лейн
Фото: Instagram

Всередині оселі настільки холодно, що навіть вода у поїлці пса замерзає практично повністю. Ба більше, коли дівчина залишає чашку з чаєм в раковині на кілька годин, то напій перетворюється у лід.

Суттєвий недолік

Британка зізналася, що жити у човні в суворі зимові місяці не так вже й легко. Вона навіть задумалась про те, щоб взагалі відмовитися від такого способу життя.

"Минулого року я ледь не кинула життя на човні через це", — ділиться Шеннон, яка зараз мешкає в Гекні (Східний Лондон).

Раніше вона жила у будинку разом з двома друзями й платила 900 фунтів на місяць (близько 46 тис. грн), поки її орендодавець не підвищив плату до 1000 фунтів на місяць (51,5 тис. грн).

"Тут ви отримуєте свободу — це найцінніше. Мені подобається те, що я можу подорожувати, коли захочу, а літо тут просто дивовижне", — резюмує власниця човна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель Шанхаю був шокований, коли дізнався, що квартиру, яку він здав в оренду два роки тому, перетворили на курник і пошкодили настільки, що тепер вона не підлягає відновленню.

Крім того, ми писали про Клер Тотман, яка переробила старенький будинок і збільшила його вартість на 1,7 млн фунтів. Жінка із юних років почала цікавитися дизайном. Згодом вона започаткувала власний бізнес і зараз переробляє старенькі будинки на сучасні.