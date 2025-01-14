Дівчина живе у човні, щоб не платити за оренду: як вона там зимує (фото, відео)

Шеннон Лейн шукала щось більш доступне, аніж оренда житла, де було б достатньо місця для неї та чарівного мопса — Гілберта. Зрештою, дівчина взяла кредит на купівлю човна.

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29-річна Шеннон Лейн, продюсерка на фрилансі з Великої Британії, заощаджує на оренді понад 1200 фунтів стерлінгів (62 тис. грн) на місяць, переїхавши на вузькоколійний човен. Втім, нещодавно вона розповіла про суттєвий недолік такого способу життя.

Дівчина платить в середньому 350 фунтів стерлінгів (18 тис. грн) на місяць за свій дім, облаштований на вузькоколійному човні. Це включно з комунальними платежами.

Живе в човні

Свого часу британка шукала щось більш доступне, аніж оренда житла, де було б достатньо місця для неї та чарівного мопса — Гілберта. Зрештою, фрилансерка взяла кредит на купівлю 9-метрового вузькофюзеляжного човна за 1,2 млн грн та перебралась туди в січні 2023 року.

Відтоді психічне здоров'я Лейн значно покращилося — вона позбувалася сильної тривоги та депресії. Але не все так гладко. Нещодавно господиня розповіла, що трапляється, коли температура повітря надворі падає.

Житло Шеннон Лейн Фото: Instagram Житло Шеннон Лейн Фото: Instagram

Всередині оселі настільки холодно, що навіть вода у поїлці пса замерзає практично повністю. Ба більше, коли дівчина залишає чашку з чаєм в раковині на кілька годин, то напій перетворюється у лід.

Суттєвий недолік

Британка зізналася, що жити у човні в суворі зимові місяці не так вже й легко. Вона навіть задумалась про те, щоб взагалі відмовитися від такого способу життя.

"Минулого року я ледь не кинула життя на човні через це", — ділиться Шеннон, яка зараз мешкає в Гекні (Східний Лондон).

Раніше вона жила у будинку разом з двома друзями й платила 900 фунтів на місяць (близько 46 тис. грн), поки її орендодавець не підвищив плату до 1000 фунтів на місяць (51,5 тис. грн).

"Тут ви отримуєте свободу — це найцінніше. Мені подобається те, що я можу подорожувати, коли захочу, а літо тут просто дивовижне", — резюмує власниця човна.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель Шанхаю був шокований, коли дізнався, що квартиру, яку він здав в оренду два роки тому, перетворили на курник і пошкодили настільки, що тепер вона не підлягає відновленню.

Крім того, ми писали про Клер Тотман, яка переробила старенький будинок і збільшила його вартість на 1,7 млн фунтів. Жінка із юних років почала цікавитися дизайном. Згодом вона започаткувала власний бізнес і зараз переробляє старенькі будинки на сучасні.