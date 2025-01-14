Девушка живет в лодке, чтобы не платить за аренду: как она там зимует (фото, видео)

Шеннон Лейн давно искала что-то более доступное, чем аренда жилья, где было бы достаточно места для нее и очаровательного мопса — Гилберта. В конце концов, девушка взяла кредит на покупку лодки.

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29-летняя Шеннон Лейн, продюсер на фрилансе из Великобритании, экономит на аренде более 1200 фунтов стерлингов (62 тыс. грн) в месяц, переехав на узкоколейную лодку. Впрочем, недавно она рассказала о существенном недостатке такого образа жизни.

Девушка платит в среднем 350 фунтов стерлингов (18 тыс. грн) в месяц за свой дом, обустроенный в узкоколейной лодке. Это включая коммунальные платежи.

Живет в лодке

В свое время британка искала что-то более доступное, чем аренда жилья, где было бы достаточно места для нее и волшебного мопса — Гилберта. В конце концов, фрилансер взяла кредит на покупку 9-метровой узкофюзеляжной лодки за 1,2 млн грн и перебралась туда в январе 2023 года.

С тех пор психическое здоровье Лейн значительно улучшилось — она избавлялась от сильной тревоги и депрессии. Но не все так гладко. Недавно хозяйка рассказала, что случается, когда температура воздуха на улице падает.

Жилье Шеннон Лейн Фото: Instagram Жилье Шеннон Лейн Фото: Instagram

Внутри дома настолько холодно, что даже вода в поилке пса замерзает практически полностью. Более того, когда девушка оставляет чашку с чаем в раковине на несколько часов, то напиток превращается в лед.

Существенный недостаток

Британка призналась, что жить в лодке в суровые зимние месяцы не так уж и легко. Она даже задумалась о том, чтобы вообще отказаться от такого образа жизни.

"В прошлом году я едва не бросила жизнь на лодке из-за этого", — делится Шеннон, которая сейчас живет в Хэкни (Восточный Лондон).

Ранее она жила в доме вместе с двумя друзьями и платила 900 фунтов в месяц (около 46 тыс. грн), пока ее арендодатель не повысил плату до 1000 фунтов в месяц (51,5 тыс. грн).

"Здесь вы получаете свободу — это самое ценное. Мне нравится то, что я могу путешествовать, когда захочу, а лето здесь просто удивительное", — резюмирует владелица лодки.

Напомним, ранее Фокус писал, что житель Шанхая был шокирован, когда узнал, что квартиру, которую он сдал в аренду два года назад, превратили в курятник и повредили настолько, что теперь она не подлежит восстановлению.

Кроме того, мы писали о Клэр Тотман, которая переделала старенький дом и увеличила его стоимость на 1,7 млн фунтов. Женщина с юных лет начала интересоваться дизайном. Позже она начала собственный бизнес и сейчас переделывает старенькие дома на современные.