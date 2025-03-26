"Похороненный" под снежной лавиной мужчина чудом выжил: как ему это удалось

Спасенный мужчина был участником туристической группы из трех иностранцев, которые спускались на лыжах в регионе с высоким риском схода лавин.

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В муниципалитете Люнген (север Норвегии) спасли туриста, который почти семь часов провел под снегом после схода лавины. Мужчина в возрасте 40-50 лет чудом остался жив. Эта история поразила местных спасателей и экспертов, пишет издание The Guardian.

Трагические обстоятельства экспедиции

Мужчина оказался под снегом на глубине около 1,5 метров в воздушном кармане, благодаря этому ему удалось позвонить в полицию и вызвать помощь. Пострадавшего нашла кинолог Кристиан Мидтгард вместе с собакой по имени Виски.

Доктор Аудун Хетланд, исследователь лавин из Норвежского арктического университета в Тромсе, назвал этот случай почти уникальным.

"Люди, похороненные под снегом, обычно задыхаются в течение десяти минут. Некоторым удается продержаться дольше, но семь часов — это просто невероятно", — отметил ученый.

Доля других туристов

Спасенный мужчина был участником туристической группы из трех иностранцев, которые спускались на лыжах в регионе с высоким риском схода лавин. Одного из туристов занесло потоком во фьорд, однако он сумел выбраться на берег и связаться с властями. Судьба третьей участницы группы пока неизвестна — она до сих пор считается пропавшей без вести.

Мэр муниципалитета Люнген, Эрик Ларсен, назвал спасение мужчины "чудом". Местные спасатели, в частности Кристиан Мидтгард, также подчеркнули исключительность этой ситуации. Детали инцидента сейчас расследуются.

Напомним, 16-летних девушек, которые пропали без вести во время катания на сапборде у побережья Флориды (США), случайно заметила и спасла группа рыбаков. Они провели ночь, застряв на устричном рифе.

Тем временем 34-летний Лукас МакКлиш отправился в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Мужчина не выходил на связь в течение 10 дней.