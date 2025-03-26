"Похований" під сніговою лавиною чоловік дивом вижив: як йому це вдалось

Врятований чоловік був учасником туристичної групи з трьох іноземців, які спускались на лижах у регіоні з високим ризиком сходження лавин.

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У муніципалітеті Люнген (північ Норвегії) врятували туриста, який майже сім годин провів під снігом після сходження лавини. Чоловіка віком 40-50 років дивом лишився живий. Ця історія вразила місцевих рятувальників та експертів, пише видання The Guardian.

Трагічні обставини експедиції

Чоловік опинився під снігом на глибині близько 1,5 метрів у повітряній кишені, завдяки цьому йому вдалося зателефонувати до поліції та викликати допомогу. Потерпілого знайшла кінолог Крістіан Мідтгард разом з собакою на ім'я Віскі.

Доктор Аудун Хетланд, дослідник лавин з Норвезького арктичного університету в Тромсе, назвав цей випадок майже унікальним.

"Люди, поховані під снігом, зазвичай задихаються протягом десяти хвилин. Декому вдається протриматися довше, але сім годин — це просто неймовірно", — зазначив вчений.

Доля інших туристів

Врятований чоловік був учасником туристичної групи з трьох іноземців, які спускались на лижах у регіоні з високим ризиком сходження лавин. Одного з туристів занесло потоком у фіорд, однак він зумів вибратися на берег і зв'язатися з владою. Доля третьої учасниці групи наразі невідома — вона досі вважається зниклою безвісти.

Мер муніципалітету Люнген, Ерік Ларсен, назвав порятунок чоловіка "дивом". Місцеві рятувальники, зокрема Крістіан Мідтгард, також підкреслили винятковість цієї ситуації. Деталі інциденту наразі розслідують.

Нагадаємо, 16-річних дівчат, які зникли безвісти під час катання на сапборді біля узбережжя Флориди (США), випадково помітила та врятувала група рибалок. Вони провели ніч, застрягши на устричному рифі.

Тим часом 34-річний Лукас МакКліш вирушив у похід, але заблукав на схилах Санта-Крус у Каліфорнії (США). Чоловік не виходив на зв’язок протягом 10 днів.