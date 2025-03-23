Рибалки знайшли в океані двох зниклих безвісти дівчат: що вони розказують (фото)

Потерпілі розповіли рятівникам, що вертоліт пролітав над ними тричі, однак спроби подати сигнал не увінчались успіхом.

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16-річних дівчат, які зникли безвісти під час катання на дошці для веслування біля узбережжя Флориди (США), випадково помітила та врятувала група рибалок. Потерпілі провели ніч, застрягши на устричному рифі. Деталі цієї історії розкриває ABC News.

Рибалки Алекс Джефріс, Вілл Полінг та Расс Кун помітили підлітків на імпровізованому "плоту" вранці 18 березня, коли рятувальні служби та волонтери уже використовували всі наявні засоби, щоб їх знайти.

"Коли ми пропливали повз, Алекс побачив щось незвичне і вигукнув: "Гей, це схоже на пліт. Коли наблизились, дівчата підвелися та почали махати нам", — розповів Кун.

За інформацією видання, дівчата провели на устричному рифі близько 16 годин. Вони розповіли рятівникам, що рятувальний вертоліт пролітав над ними тричі, однак спроби подати сигнал не увінчались успіхом.

Рятувальна операція Фото: Levy County Sheriff's Office

За даними правоохоронців, потерпілі мають кілька подряпин, але загалом здорові. Один з рибалок, Вілл Полінг, зазначив, що коли дівчат знайшли, вони були "трохи порізані" і дуже змерзли. Їх оглянули медики, а потім забрали додому рідні.

"Ми вдячні за масштабну реакцію партнерських установ у Леві та навколишніх громадах", — підсумували в офісі шерифа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 23-річну австралійку Матильду Кемпбелл, яка випадково впала в ущелину глибиною три метри. Під час спроби дістати мобільний телефон вона послизнулася, втратила рівновагу і застрягла між камінням головою вниз.

А от 34-річний Лукас МакКліш збирався піти у похід, але заблукав на схилах Санта-Крус у Каліфорнії (США). Чоловік не входив на зв’язок упродовж 10 днів.