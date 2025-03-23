Рыбаки нашли в океане двух пропавших без вести девушек: что они рассказывают (фото)

Пострадавшие рассказали спасателям, что вертолет пролетал над ними трижды, однако попытки подать сигнал не увенчались успехом.

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16-летних девушек, которые пропали без вести во время катания на доске для гребли у побережья Флориды (США), случайно заметила и спасла группа рыбаков. Пострадавшие провели ночь, застряв на устричном рифе. Детали этой истории раскрывает ABC News.

Рыбаки Алекс Джефрис, Уилл Полинг и Расс Кун заметили подростков на импровизированном "плоту" утром 18 марта, когда спасательные службы и волонтеры уже использовали все имеющиеся средства, чтобы их найти.

"Когда мы проплывали мимо, Алекс увидел что-то необычное и воскликнул: "Эй, это похоже на плот. Когда приблизились, девушки встали и начали махать нам", — рассказал Кун.

По информации издания, девушки провели на устричном рифе около 16 часов. Они рассказали спасателям, что спасательный вертолет пролетал над ними трижды, однако попытки подать сигнал не увенчались успехом.

Спасательная операция Фото: Levy County Sheriff's Office

По данным правоохранителей, пострадавшие имеют несколько царапин, но в целом здоровы. Один из рыбаков, Уилл Полинг, отметил, что когда девушек нашли, они были "немного порезаны" и очень замерзли. Их осмотрели медики, а затем забрали домой родные.

"Мы благодарны за масштабную реакцию партнерских учреждений в Леви и окружающих общинах", — подытожили в офисе шерифа.

Напомним, ранее Фокус писал о 23-летней австралийке Матильде Кэмпбелл, которая случайно упала в ущелье глубиной три метра. Во время попытки достать мобильный телефон она поскользнулась, потеряла равновесие и застряла между камнями головой вниз.

А вот 34-летний Лукас МакКлиш собирался пойти в поход, но заблудился на склонах Санта-Крус в Калифорнии (США). Мужчина не входил на связь в течение 10 дней.