7-летнего мальчика нашли среди диких львов: как ему удалось выжить (фото)

Представитель управления парками и дикой природой Зимбабве рассказал, что мальчик не растерялся и делал все правильно, чтобы выжить в опасных для жизни условиях.

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В Зимбабве нашли живым 7-летнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких зверей в Зимбабве. Ребенок ушел из дома 27 декабря, отправившись в охотничий парк "Матусадона", но найти дорогу обратно так и не смог. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Спасатели начали поисковую операцию и обнаружили следы мальчика за три дня. Понадобились еще одни сутки, чтобы его найти и спасти. Сообщается, что ребенок питался дикими фруктами и спал на скале посреди дикой природы в окружении агрессивных львов и слонов, которые проходили мимо.

"Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимой общине Ньяминьями, которая ежедневно бьет в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звуки и знал направление, как вернуться домой. Спасибо Богу за то, что он привел ребенка домой. Это свидетельство силы единства, надежды, молитвы, чтобы никогда не сдаваться", — написала депутат Мутса Муромбедзи на своей странице в социальной сети X, назвав спасательную операцию настоящим чудом.

Представитель Zimparks, управления парками и дикой природой страны, рассказал, что мальчик не растерялся и делал все правильно, чтобы выжить в опасных для жизни условиях.

"В течение этого времени он питался дикими фруктами и копал небольшую яму вдоль берега реки, чтобы получить доступ к подземной воде — эта техника хорошо известна в засушливых районах", — пояснил он.

Тинотенду сейчас доставили в местную больницу для медицинского осмотра.

"Мы высоко оцениваем усилия рейнджеров, членов общины и полиции Зимбабве для безопасного возвращения мальчика в его семью", — добавил пресс-секретарь Zimparks в своем посте в X.

По данным Africa Geographic, в "Матусадоне" обитает около 40 львов, а также слоны, зебры и крокодилы.

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