В Карпатах нашли 6-летнего мальчика, который исчез при подъеме на гору. Его искали сутки (видео)

Ребенка обнаружили волонтеры, которых привлекли к поискам. Всего в операции были задействованы 245 человек.

Группе волонтеров удалось найти Алексея Стефанцива 2015 года рождения, который потерялся во время подъема на гору Говерла возле поселка Ворохты (Ивано-Франковская область). Как в воскресенье вечером, 15 августа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, ребенок в удовлетворительном состоянии.

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О том, что ребенок найден, сообщила по радиосвязи одна из поисковых групп. Нашли Алексея на горе Большая Космецтка на расстоянии более 2 км от места, где он потерялся. Это на границе с Закарпатьем.

ГСЧС опубликовала кадры, на которых родители общаются с ребенком по телефону. Мать с трудом сдерживает свои эмоции, отец же демонстрирует спокойствие. На вопрос, как ребенок себя чувствует, Алексей ответил, что с ним все хорошо.

Как Фокус сообщал ранее, 14 августа около 19.05 во время подъема по зеленому маршруту на Говерлу от группы туристов из Коломыи, которая состояла из шести человек, отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения. После этого начались его поиски.

В общей сложности к поискам привлекли 245 человек, 25 единиц техники, 7 собак и квадрокоптер. Помимо, собственно, ГСЧС, поиском ребенка занимались Нацполиция, Нацгвардия, ВСУ, волонтеры и сотрудники Карпатского национального природного парка.

До этого сообщалось, на территории Киевского моря разыскивали 36-летнего мужчину и его 10-летней дочери, которые пропали во время купания на надувных матрацах всей семьей. Спасти жизнь удалось лишь женщине, другой 5-летний ребенок утонул в воде.