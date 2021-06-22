На Киевском море бесследно исчезла семья, спасатели нашли пока одно тело ребенка (видео)

Очевидцы видели в 750 метрах от берега пустой надувной матрац, а прочесывание дна пока не дало никаких результатов.

На территории Киевского моря продолжаются поисково-спасательные работы 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери, которые исчезли после купания на надувных матрацах.

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Об этом пишет ТСН.

Почти двое суток уже длятся поиски членов одной семьи, которые отдыхали на Киевском море. Супруги с двумя детьми плавали на водохранилище на надувных матрацах, а сильный ветер отнес их далеко от берега.

Спасти удалось только женщину, а другой 5-летний ребенок утонул в воде. Девочку достали из воды и медики на протяжении часа пытались ее реанимировать, но она скончалась.

"Как мы прибыли, была очень большая волна, почти до метра. Свидетели, которых мы опросили, говорили, что были слышны крики, люди звали на помощь. Один человек прыгнул их спасать, когда он подошел к матрацу, то ребенка не было, потом ее достали (из воды — ред.), "скорая" более часа пыталась спасти, но не смогла", — рассказал в комментарии журналистам руководитель водолазно-спасательного подразделения Михаил Гордийчук.

Водолазы сейчас прочесывают дно Киевского моря, но пока безрезультатно. По словам спасателей, очевидцы за 750 метров от берега видели матрац, на котором уже не было людей.

По факту исчезновения людей в Киевском море открыто уголовное производство. Спасатели утверждают, что перед ЧП пропавшие не употребляли алкоголь. Вероятная причина трагедии — неосторожное поведение на воде.

[ + – ] Поиски пропавших людей на Киевском море

Ранее Фокус сообщал, что в Запорожье подросток утонул, не дождавшись помощи взрослых. 14-летнего мальчика медики реанимировали почти час, но безрезультатно. Его слишком поздно вытащили из воды, а очевидцы думали, что он шутит, когда друзья погибшего просили о помощи.

Также Фокус рассказывал, что на Азовском море произошло ЧП с прогулочным катером. Из-за неисправности и непогоды корабль не смог самостоятельно вернутся к берегу, и была угроза, что судно отнесет в открытое море.