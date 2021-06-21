На Азовском море случилось ЧП на катере с туристами (фото)

По словам силовиков, была угроза того, что судно с отдыхающими может отнести в открытое море.

Пассажирский катер "Ласточка" в курортном поселке Кирилловка вышел на прогулку в Утлюцкий лиман, и из-за неисправности и непогоды не смог самостоятельно вернутся к берегу.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел в субботу, 19 июня.

Катер "Ласточка", на борту которого находились 14 отдыхающих с разных областей Украины, вышел на прогулку в местный лиман Кирилловки. По словам правоохранителей, во время экскурсии судно остановилось из-за технической неисправности.

После того, как неисправность была устранена, пассажирский катер "Ласточка" из-за непогоды не смог самостоятельно вернуться на берег. Также существовала опасность того, что ветром пассажирский катер может отнести в открытое море.

В течение двух часов полицейские вместе со спасателями буксировали прогулочный катер к берегу.

"Завершилась спасательная операция около 21 часов, когда пассажиры катера сошли на берег и вернулись на базы отдыха. Никто из граждан не пострадал", — подытожили в пресс-службе.

[ + – ] ЧП с катером Фото: zp.npu.gov.ua

[ + – ] ЧП с катером Фото: zp.npu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что в Оманском заливе затонул самый большой корабль иранских ВМС. Пожар начался около трех часов ночи, и пламя быстро охватило все судно, в результате чего судно ушло под воду.

Также Фокус рассказывал, что у берегов Шри-Ланки загорелся контейнеровоз с химикатами. Спасатели эвакуировали экипаж судна, поскольку пожар на борту усилился и ранения получили два человека. Судно, на котором случился пожар, перевозило в контейнерах косметику и химикаты, включая 25 тонн азотной кислоты.