Команду спасли: в Оманском заливе загорелся и затонул "Харг", самый большой корабль иранских ВМС

Пожар начался около трех часов ночи, и пламя быстро охватило все судно

В Оманском заливе, неподалеку от иранского порта Джаск загорелось и затонуло судно "Харг", самый большой корабль иранского военно-морского флота. Об этом пишет Fars News.

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В сети появились фотографии команды корабля, которые ждут эвакуации, пока прямо рядом с ними пылает капитанский мостик. Всех моряков удалось спасти, однако пожар на судне затушить не удалось. Столб черного дыма и языки пламени было видно с берега.

"Харг" затонул через несколько часов после того, как вспыхнул пожар. Причины возгорания пока неизвестны. Примечательно, но американские СМИ сообщили о пожаре раньше иранских. Пылающее судно было замечено со спутников Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, которое отслеживает пожары из космоса.

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Государственные СМИ Ирана и местные информагентства сообщили, что "Харг", названный в честь острова, который служит основным нефтяным терминалом для этой страны, является "учебным судном".

Однако "Харг" – самый большой корабль иранских ВМС. Он был построен на британской верфи Swan Hunter в Валлсенде в 1977 году на базе танкеров O-класса. Судно было заказано до исламской революции и к заказчикам попало только в 1984 году.

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Крушение "Харга" означает катастрофу для иранского ВМФ. В 2020 году во время учений ракета по ошибке поразила судно "Савиз", тогда погибли 19 человек, кроме этого, в 2018 затонул иранский эсминец.