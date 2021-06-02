Команду врятували: в затоці Омана загорівся і затонув "Харг", найбільший корабель іранських ВМС

Пожежа почалася приблизно о третій годині ночі, і полум'я швидко охопило все судно.

У затоці Омана, неподалік від іранського порту Джаськ загорілося і затонуло судно "Харг", найбільший корабель іранського військово-морського флоту. Про це пише Fars News.

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У мережі з'явилися фотографії команди корабля, які чекають евакуації, поки прямо поруч із ними палає капітанський місток. Всіх моряків вдалося врятувати, проте пожежу на судні загасити не вдалося. Стовп чорного диму та язики полум'я було видно з берега.

"Харг" затонув через кілька годин після того, як спалахнула пожежа. Причини загоряння поки невідомі. Цікаво, але американські ЗМІ повідомили про пожежу раніше іранських. Судно, що горить, було помічено із супутників Національного управління з дослідження океанів та атмосфери, яке відстежує пожежі з космосу.

[ + – ] Команда "Харга" чекає порятунку

Державні ЗМІ Ірану та місцеві інформагентства повідомили, що "Харг", названий на честь острова, який слугує основним нафтовим терміналом для цієї країни, є "навчальним судном".

Однак "Харг" — найбільший корабель іранських ВМС. Він був побудований на британській верфі Swan Hunter у Валлсенді в 1977 році на базі танкерів O-класу. Судно було замовлене до ісламської революції і до замовників потрапило тільки в 1984 році.

[ + – ] Корабель "Харг" у кращі роки

Катастрофа "Харга" означає катастрофу для іранського ВМФ. У 2020 році під час навчань ракета помилково вразила судно "Савіз", тоді загинули 19 осіб, крім цього, в 2018 затонув іранський есмінець.