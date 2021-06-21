На Азовському морі сталася НП на катері з туристами (фото)

За словами силовиків, була загроза того, що судно з відпочиваючими може віднести у відкрите море.

Пасажирський катер "Ластівка" в курортному селищі Кирилівка вийшов на прогулянку в Утлюцький лиман, і через несправність та негоду не зміг самостійно повернуться до берега.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Запорізькій області.

Інцидент стався в суботу, 19 червня.

Катер "Ластівка", на борту якого знаходилися 14 відпочиваючих з різних областей України, вийшов на прогулянку в місцевий лиман Кирилівки. За словами правоохоронців, під час екскурсії судно зупинилося через технічну несправність.

Після того, як несправність була усунена, пасажирський катер "Ластівка" через негоду не зміг самостійно повернутися на берег. Також існувала небезпека того, що вітром пасажирський катер може віднести у відкрите море.

Протягом двох годин поліцейські разом з рятувальниками буксирували прогулянковий катер до берега.

"Завершилася рятувальна операція близько 21 години, коли пасажири катера зійшли на берег і повернулися на бази відпочинку. Ніхто з громадян не постраждав", — підсумували в прес-службі.

[ + – ] НП з катером Фото: zp.npu.gov.ua

[ + – ] НП з катером Фото: zp.npu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що в затоці Омана затонув найбільший корабель іранських ВМС. Пожежа почалася близько третьої години ночі, і полум'я швидко охопило все судно, в результаті чого судно пішло під воду.

Також Фокус розповідав, що біля берегів Шрі-Ланки загорівся контейнеровоз з хімікатами. Рятувальники евакуювали екіпаж судна, оскільки пожежа на борту посилилася і поранення отримали двоє людей. Судно, на якому сталася пожежа, перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включаючи 25 тонн азотної кислоти.