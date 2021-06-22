На Київському морі безслідно зникла сім'я, рятувальники знайшли поки одне тіло дитини (відео)

Очевидці бачили за 750 метрів від берега порожній надувний матрац, а прочісування дна поки не дало ніяких результатів.

На території Київського моря тривають пошуково-рятувальні роботи 36-річного чоловіка і його 10-річної дочки, які зникли після купання на надувних матрацах.

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Про це пише ТСН.

Майже дві доби вже тривають пошуки членів однієї сімʼї, які відпочивали на Київському морі. Подружжя з двома дітьми плавали на водосховищі на надувних матрацах, а сильний вітер відніс їх далеко від берега.

Врятувати вдалося тільки жінку, а інша 5-річна дитина потонула в воді. Дівчинку дістали з води, і медики протягом години намагалися її реанімувати, але вона померла.

"Як ми прибули, була дуже велика хвиля, майже до метра. Свідки, яких ми опитали, говорили, що були чутні крики, люди звали на допомогу. Один чоловік стрибнув їх рятувати, коли він підійшов до матрацу, то дитини не було, потім її дістали (з води — ред.), "швидка" понад годину намагалася врятувати, але не змогла", — розповів у коментарі журналістам керівник водолазно-рятувального підрозділу Михайло Гордійчук.

Водолази наразі прочісують дно Київського моря, але поки безрезультатно. За словами рятувальників, очевидці за 750 метрів від берега бачили матрац, на якому вже не було людей.

За фактом зникнення людей у Київському морі відкрито кримінальне провадження. Рятувальники стверджують, що перед НП зниклі не вживали алкоголь. Ймовірна причина трагедії — необережне поводження на воді.

[ + – ] Пошуки зниклих людей на Київському морі

Раніше Фокус повідомляв, що в Запоріжжі підліток потонув, не дочекавшись допомоги дорослих. 14-річного хлопчика медики реанімували майже годину, але безрезультатно. Його занадто пізно витягли з води, а очевидці думали, що він жартує, коли друзі загиблого просили про допомогу.

Також Фокус розповідав, що на Азовському морі сталася надзвичайна подія з прогулянковим катером. Через несправність і негоду корабель не зміг самостійно повернутися до берега, і була загроза, що судно віднесе у відкрите море.