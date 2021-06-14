Думали, що жартують: в Запоріжжі підліток потонув, не дочекавшись допомоги дорослих

14-річного хлопчика медики реанімували майже годину, але безрезультатно, дитина померла.

У неділю, 13 червня, в Запоріжжі на Центральному пляжі потонув 14-річний підліток, якого надто пізно витягли з води.

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Як розповів у Facebook директор обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, хлопчика витягнули на берег дорослі, які знаходилися на пляжі, проте пізно — легені підлітка вже були повні води.

"Була швидка, була 50-хвилинна реанімація, але було пізно. Байдужість і безпечність. Безпечність дітей і байдужість дорослих, які відмовилися прийти на допомогу дитині", — написав він.

Раніше місцевий ресурс 061 повідомив, що підліток потонув, пірнаючи з причалу. Свідки НП пишуть в соцмережах, що хлопчик стрибнув із причалу, потім поплив до берега для відпочинку й знову попрямував до причалу.

В один із моментів його схопила судома. Друзі підлітка звали дорослих на допомогу, однак ті вирішили, що діти жартують.

Нагадаємо, в серпні минулого року на Дніпрі в Херсонській області човен із двома рибалками затягнуло під баржу, яка йшла фарватером на шлюзування. Одному рибалці вдалося врятуватися, інший потонув.

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Фокус писав про те, що в 2019 році в Севастополі потонули чемпіонка та віцечемпіонка світу з кікбоксингу.