На Херсонщине лодка с рыбаками попала под баржу, есть погибший, – СМИ

На Днепре около Новой Каховки в Херсонской области лодку с двумя рыбаками затянуло под баржу, которая шла фарватером на шлюзование.

Об этом сообщает Online НК.

В результате столкновения суден лодка перевернулась. Одному рыбаку удалось спастись, другой – утонул.

Спасенного рыбака доставили в Центральную городскую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС и полиции пока не прокомментировали данную информацию: подробности трагедии обещают обнародовать по окончании следственных действий.