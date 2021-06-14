Думали, что шутят: в Запорожье подросток утонул, не дождавшись помощи взрослых

14-летнего мальчика медики реанимировали почти час, но безрезультатно, ребенок умер.

В воскресенье, 13 июня, в Запорожье на Центральном пляже утонул 14-летний подросток, которого слишком поздно вытащили из воды.

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Как рассказал в Facebook директор областного центра экстренной медицинской помощи Константин Малашенко, мальчика вытащили на берег взрослые, находившиеся на пляже, однако поздно – легкие подростка уже были полны воды.

"Была скорая, была 50-минутная реанимация, но было поздно. Равнодушие и беспечность. Беспечность детей и равнодушие взрослых, отказавшихся прийти на помощь ребенку, – написал он.

Ранее местный ресурс 061 сообщил, что подросток утонул, ныряя с причала. Свидетели ЧП пишут в соцсетях, что мальчик прыгнул с причала, затем поплыл к берегу для отдыха и вновь направился к причалу.

В один из моментов его схватила судорога. Друзья подростка звали взрослых на помощь, однако те решили, что дети шутят.

Напомним, в августе прошлого года на Днепре в Херсонской области лодку с двумя рыбаками затянуло под баржу, которая шла фарватером на шлюзование. Одному рыбаку удалось спастись, другой утонул.

Также мы писали, что в 2020 году в Запорожской области в пруду утонули две девочки.

Фокус писал о том, что в 2019 году в Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.