У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який зник при підйомі на гору. Його шукали добу (відео)

Дитину виявили волонтери, яких залучили до пошуків. Всього в операції були задіяні 245 людей.

Групі волонтерів вдалося знайти Олексія Стефанціва 2015 року народження, який загубився під час підйому на гору Говерла біля селища Ворохти (Івано-Франківська область). Як в неділю ввечері, 15 серпня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, дитина в задовільному стані.

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Про те, що дитину знайдено, повідомила по радіозв'язку одна з пошукових груп. Знайшли Олексія на горі Велика Космецтка на відстані більше 2 км від місця, де він загубився. Це на кордоні із Закарпаттям.

ДСНС опублікувала кадри, на яких батьки спілкуються з дитиною телефоном. Мати з трудом стримує свої емоції, батько ж демонструє спокій. На питання, як дитина себе почуває, Олексій відповів, що з ним все добре.

Як Фокус повідомляв раніше, 14 серпня близько 19.05 під час підйому по зеленому маршруту на Говерлу від групи туристів з Коломиї, яка складалася з шести чоловік, відстав і заблукав хлопчик 2015 року народження. Після цього почалися його пошуки.

В цілому до пошуків залучили 245 осіб, 25 одиниць техніки, 7 собак і квадрокоптер. Крім, власне, ДСНС, пошуком дитини займалися Нацполіція, Нацгвардія, ВСУ, волонтери та співробітники Карпатського національного природного парку.

До цього повідомлялося, на території Київського моря розшукували 36-річного чоловіка і його 10-річної дочки, які пропали під час купання на надувних матрацах всією сім'єю. Врятувати життя вдалося лише жінці, інший 5-річна дитина потонула в воді.