На Говерлі сотні людей ведуть пошуки зниклого хлопчика (фото, відео)

Дитина заблукала напередодні під час підйому на гору. До його пошуків залучили собак і десятки одиниць техніки, в тому числі квадрокоптер.

На горі Говерла в Івано-Франківській області ведуть пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи і заблукав. Про це в неділю, 15 серпня, пише Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

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Хлопчик 2015 року народження піднімався разом з групою туристів з шести людей на Говерлу поруч із селищем Ворохта. Десь близько 19.05 він відстав від групи і заблукав. Були розпочаті пошукові роботи з нарощуванням сил і засобів.

Фото: ГСЧС

Станом на 11.40 пошуки ведуться на дев'яти маршрутках, до операції залучили в цілому 196 осіб, 20 одиниць техніки, сім собак і один квадракоптер.

Йдеться, зокрема, про:

ГСЧС — 57 осіб, дві собаки, 11 одиниць техніки (у їх числі один квадракоптер);

Національна поліція України — 37 осіб, чотири одиниці техніки і одна собака;

Національна гвардія України — 30 осіб і дві одиниці техніки;

Збройні сили України (ЗСУ) — 11 осіб;

волонтери — 21 чоловік, дві одиниці техніки та чотири собаки;

співробітники Карпатського національного природного парку — 24 осіб і одна одиниця техніки;

співробітники лісгоспу — 16 осіб.

Координує пошукову операцію полковник ГУ ГСЧС в Івано-Франківській області полковник Кочкодан Т. І.

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