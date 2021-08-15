UA
UA
Разделы
Материалы
Украина

На Говерле сотни человек ведут поиски пропавшего мальчика (фото, видео)

32
поиски ребенка, говерла
Фото: ГСЧС | Поиски ребенка

Ребенок заблудился накануне во время подъема на гору. К его поискам привлекли собак и десятки единиц техники, включая квадрокоптер.

На горе Говерла в Ивано-Франковской области ведут поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился. Об этом в воскресенье, 15 августа, пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Мальчик 2015 года рождения поднимался вместе с группой туристов из шести человек на Говерлу рядом с поселком Ворохта. Где-то около 19.05 он отстал от группы и заблудился. Были начаты поисковые работы с наращиванием сил и средств.

говерла, ребенок, поиски
Фото: ГСЧС

По состоянию на 11.40 поиски ведутся на девяти маршрутках, к операции привлекли в общей сложности 196 человек, 20 единиц техники, семь собак и один квадракоптер.

Речь идет, в частности, о:

  • ГСЧС — 57 человек, две собаки, 11 единиц техники (в их числе один квадракоптер);
  • Национальная полиция Украины — 37 человек, четыре единицы техники и одна собака;
  • Национальная гвардия Украины — 30 человек и две единицы техники;
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) — 11 человек;
  • волонтеры — 21 человек, две единицы техники и четыре собаки;
  • сотрудники Карпатского национального природного парка — 24 человек и одна единица техники;
  • сотрудники лесхоза — 16 человек.

Координирует поисковую операцию полковник ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области полковник Кочкодан Т. И.

говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок
говерла, поиски, ребенок

Как сообщалось ранее, на территории Киевского моря разыскивали 36-летнего мужчину и его 10-летней дочери, которые исчезли после купания на надувных матрацах всей семьей. Спасти удалось только женщину, а другой 5-летний ребенок утонул в воде. Девочку достали из воды и медики на протяжении часа пытались ее реанимировать, но она скончалась.

Также Фокус рассказывал, что на Азовском море произошло ЧП с прогулочным катером. Из-за неисправности и непогоды корабль не смог самостоятельно вернутся к берегу, и была угроза, что судно отнесет в открытое море.