На Говерле сотни человек ведут поиски пропавшего мальчика (фото, видео)

Ребенок заблудился накануне во время подъема на гору. К его поискам привлекли собак и десятки единиц техники, включая квадрокоптер.

На горе Говерла в Ивано-Франковской области ведут поиски мальчика, который отстал от туристической группы и заблудился. Об этом в воскресенье, 15 августа, пишет Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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Мальчик 2015 года рождения поднимался вместе с группой туристов из шести человек на Говерлу рядом с поселком Ворохта. Где-то около 19.05 он отстал от группы и заблудился. Были начаты поисковые работы с наращиванием сил и средств.

Фото: ГСЧС

По состоянию на 11.40 поиски ведутся на девяти маршрутках, к операции привлекли в общей сложности 196 человек, 20 единиц техники, семь собак и один квадракоптер.

Речь идет, в частности, о:

ГСЧС — 57 человек, две собаки, 11 единиц техники (в их числе один квадракоптер);

Национальная полиция Украины — 37 человек, четыре единицы техники и одна собака;

Национальная гвардия Украины — 30 человек и две единицы техники;

Вооруженные силы Украины (ВСУ) — 11 человек;

волонтеры — 21 человек, две единицы техники и четыре собаки;

сотрудники Карпатского национального природного парка — 24 человек и одна единица техники;

сотрудники лесхоза — 16 человек.

Координирует поисковую операцию полковник ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области полковник Кочкодан Т. И.

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