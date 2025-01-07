7-річного хлопчика знайшли серед диких левів: як йому вдалось вижити (фото)

Представник управління парками й дикою природою Зімбабве розповів, що хлопчик не розгубився і робив усе правильно, аби вижити в небезпечних для життя умовах.

Related video

У Зімбабве знайшли живим 7-річного хлопчика Тінотенда Пуду, який п'ять днів прожив серед диких звірів у Зімбабве. Дитина пішла з дому 27 грудня, подавшись у мисливський парк "Матусадона", але знайти дорогу назад так і не змогла. Про це повідомляє телеканал Sky News.

Рятувальники почали пошукову операцію і виявили сліди хлопчика за три дні. Знадобилась ще одна доба, аби його знайти та врятувати. Повідомляється, що дитина харчувалась дикими фруктами й спала на скелі посеред дикої природи в оточенні агресивних левів та слонів, які проходили повз.

"Ми переповнені вдячністю хоробрим доглядачам парку, невтомній громаді Ньяміньямі, яка щодня б'є у нічні барабани, щоб хлопчик почув звуки та знав напрямок, як повернутися додому. Дякуємо Богові за те, що він привів дитину додому. Це свідчення сили єдності, надії, молитви, аби ніколи не здаватися", — написала депутатка Мутса Муромбедзі на своїй сторінці в соціальній мережі X, назвавши рятувальну операцію справжнім дивом.

Представник Zimparks, управління парками та дикою природою країни, розповів, що хлопчик не розгубився і робив усе правильно, аби вижити в небезпечних для життя умовах.

"Протягом цього часу він харчувався дикими фруктами та копав невелику яму вздовж берега річки, щоб отримати доступ до підземної води — ця техніка добре відома у посушливих районах", — пояснив він.

Тінотенду наразі доставили в місцеву лікарню для медичного огляду.

"Ми високо оцінюємо зусилля рейнджерів, членів громади та поліції Зімбабве задля безпечного повернення хлопчика до його сім'ї", – додав прессекретар Zimparks у своєму пості в X.

За даними Africa Geographic, в "Матусадоні" мешкає близько 40 левів, а також слони, зебри й крокодили.

Нагадаємо, німецького фельдшера під час відпочинку в Австралії вжалила риби-камінь — найотруйніша риба у світі. Чоловікові дивом вдалось вижити. Він порівнює пережиті відчуття з ударом слона.

А от 34-річний Лукас МакКліш збирався піти у похід, але заблукав на схилах Санта-Крус у Каліфорнії (США). Чоловік не входив на зв’язок упродовж 10 днів.