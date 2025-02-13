Кит проковтнув чоловіка й пірнув на глибину: той вижив і розказав про побачене (фото)

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, як щелепи гігантської істоти розтинають воду й поглинають плавця. На кілька секунд потерпілий зникає з поля зору, а потім знову випливає на поверхню.

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В інтернеті з'явилися моторошні кадри, на яких переляканий батько спостерігає за тим, як горбатий кит проковтнув його сина — 24-річного Адріана Сіманкаса. Про це пише видання Daily Star.

На опублікованих фотографіях можна побачити, як щелепи гігантської істоти розтинають воду й поглинають плавця. На кілька секунд потерпілий зникає з поля зору, а потім знову випливає на поверхню.

Чоловікові вдалось вижити Фото: Facebook

Батько Адріана, Делл, кілька разів кричав синові, щоб той розслабився і тримався за пліт. "Я почув гучний звук, а коли обернувся, він вже зник", — згадує про той випадок чоловік.

На щастя, Адріан швидко виплив на поверхню, він був у шоковому стані, але не отримав жодних серйозних травм. "Я не розумів, що відбувається. Думав, що кит мене з'їв. Ця історія здається вигадкою. Але я вижив, щоб розповісти її", — каже Сіманкас-молодший.

Він подякував батькові за те, що той залишався спокійним протягом усього випробування і давав йому чіткі інструкції.

Момент нападу кита Фото: Facebook

Попри страшне випробування, чоловіки запевнили журналістів, що продовжать брати участь в експедиціях з пакрафтингу, однак постараються бути обережнішими у майбутньому.

До слова, попри свої величезні розміри, горбатий кит фактично не може проковтнути людину цілком. Це пов'язано з тим, що його горло може розтягуватися лише до 15 дюймів (0,3 м) в діаметрі й зазвичай має розмір приблизно з людський кулак.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок. Підводному фотографу Енді Шмідту ледве вдалося уникнути зустрічі з пащею гігантського горбатого кита під час зйомок на узбережжі Скверея (Skjverøy) в Норвегії.

А от польські дайвери в Балтійському морі знайшли затонулий корабель, наповнений старовинним шампанським і порцеляною. Група водолазів заявила, що, виявивши минулого тижня ймовірне торгове судно, була в захваті від того, що знайшла на його борту рідкісні "скарби".