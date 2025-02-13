Кит проглотил мужчину и нырнул на глубину: тот выжил и рассказал об увиденном (фото)

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как челюсти гигантского существа рассекают воду и поглощают пловца. На несколько секунд пострадавший исчезает из поля зрения, а затем снова выплывает на поверхность.

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В интернете появились жуткие кадры, на которых испуганный отец наблюдает за тем, как горбатый кит проглотил его сына — 24-летнего Адриана Симанкаса. Об этом пишет издание Daily Star.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как челюсти гигантского существа рассекают воду и поглощают пловца. На несколько секунд пострадавший исчезает из поля зрения, а затем снова выплывает на поверхность.

Мужчине удалось выжить Фото: Facebook

Отец Адриана, Делл, несколько раз кричал сыну, чтобы тот расслабился и держался за плот. "Я услышал громкий звук, а когда обернулся, он уже исчез", — вспоминает о том случае мужчина.

К счастью, Адриан быстро выплыл на поверхность, он был в шоковом состоянии, но не получил никаких серьезных травм. "Я не понимал, что происходит. Думал, что кит меня съел. Эта история кажется выдумкой. Но я выжил, чтобы рассказать ее", — говорит Симанкас-младший.

Он поблагодарил отца за то, что тот оставался спокойным на протяжении всего испытания и давал ему четкие инструкции.

Момент нападения кита Фото: Facebook

Несмотря на страшное испытание, мужчины заверили журналистов, что продолжат участвовать в экспедициях по пакрафтингу, однако постараются быть осторожнее в будущем.

К слову, несмотря на свои огромные размеры, горбатый кит фактически не может проглотить человека целиком. Это связано с тем, что его горло может растягиваться только до 15 дюймов (0,3 м) в диаметре и обычно имеет размер примерно с человеческий кулак.

Напомним, это уже не первый подобный случай. Подводному фотографу Энди Шмидту едва удалось избежать встречи с пастью гигантского горбатого кита во время съемок на побережье Скверея (Skjverøy) в Норвегии.

А вот польские дайверы в Балтийском море нашли затонувший корабль, наполненный старинным шампанским и фарфором. Группа водолазов заявила, что, обнаружив на прошлой неделе вероятное торговое судно, была в восторге от того, что нашла на его борту редкие "сокровища".