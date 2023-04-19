Голодный горбатый кит едва не проглотил подводного фотографа во время съемок (фото, видео)

Фотограф из Цюриха оказался рядом с проплывающим шаром сельди, которым питались косатки. Неожиданно в кадр попал незваный гость, который его едва не проглотил.

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Подводному фотографу Энди Шмидту едва удалось избежать встречи с пастью гигантского горбатого кита во время съемок у побережья Скьверея в Норвегии. Об этом сообщает The Mirror.

На снятых кадрах можно видеть, что гигантское морское млекопитающее появляется буквально из ниоткуда.

Все дело в том, что фотограф из швейцарского Цюриха оказался рядом с проплывающим шаром сельди, которым питались косатки. Дайвер их снимал, но тут в кадр попал неожиданный гость, который его едва не проглотил.

Фотограф рассказал, что ему пришлось испытать выброс адреналина, хотя он и понимал, что даже если бы оказался в пасти горбатого кита, тот он бы его быстро выплюнул из-за неподходящего размера.

"Я снимал косаток, которые питались сельдью в Норвегии, когда внезапно появился голодный горбатый кит и набросился на шар с сельдью. Он выплыл из глубины, и его сложно было увидеть за всей рыбой", — пояснил он.

Шмидт добавил, что уровень адреналина зашкаливал, однако пояснил, что у горбатых китов вход в желудок не настолько большой, чтобы проглотить человека.

Горбатый кит чуть не проглотил человека

Ежегодно зимой огромные косяки сельди мигрируют из открытого океана во фьорды в северной части Норвегии, чем привлекают крупных хищников, таких как косатки и горбатые киты.

Напомним, что ученые рассказали, куда исчезли киты и причем здесь ледяные щиты Гренландии.

Ранее стало известно, что киты используют "секси-голос", чтобы ловить добычу на океанской глубине. Таким же хриплым низким голосом обладают Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и Джулия Фокс.