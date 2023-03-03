С легкой хрипотцой. Киты используют "секси-голос", чтобы ловить добычу на глубине океана

Исследование показывает, что киты и дельфины используют хриплый низкий голос, как у Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и Джулии Фокс.

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Хриплый низкий голос ассоциируется у нас с чем-то сексуальным, подобные техники речи используют Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон и Джулия Фокс, что привлекает внимание людей. Однако новое исследование показывает, что у знаменитостей есть нечто общее и с обитателями океана, пишет Daily Mail.

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Новое исследование ученых из Дании свидетельствует о том, что морские млекопитающие, такие как кашалоты, косатки, дельфины и морские свиньи используют носовой звук, управляемый воздухом, который способен распространяться быстро и далеко в мутных и темных водах на глубине около 2 километров. Более того, исследователи обнаружили, что эти звуки имеют явное сходство с "сексуальной" техникой речи, которые используют голливудские звезды, и которая предполагает растягивание определенных слогов.

[ + – ] Исследователи обнаружили, что киты и дельфины используют "голосовые мальки" для ловли добычи Фото: Christian Christensen/Aarhus University in Denmark

В ходе исследования ученые записали звуки, издаваемые как дрессированными дельфинами, так и теми, что живут в дикой природе. Далее ученые изучили записи и пришли к выводу, что у этих животных, как и у людей, существуют, как минимум, три регистра:

вокальный (скрипучий голос), который производит самые низкие тона;

грудной, похожий на обычный разговорный голос;

фальцетный, дающий еще более высокие частоты.

По словам автора исследования, профессора Коэна Элеманса, вокальный регистр часто используется в американском английском. Как правило, его используют такие известные люди как Ким Кардашьян, Кэти Перри и Скарлет Йоханнсе. И теперь исследователи предполагают, что подобную манеру речи используют не только люди, но и некоторые киты и дельфины.

Исследователи выяснили, что киты и дельфины используют этот прием, чтобы издавать свои эхолокационные сигналы на глубине, когда охотятся. Суть заключается в том, что при использовании данной техники голосовые связки остаются открытыми лишь короткий промежуток времени, а значит в процессе животные используют крайне мало воздуха для дыхания.

[ + – ] Как и у людей, у китов и дельфинов есть по крайней мере три голосовых регистра Фото: Mikkel Larris/University of Southern Denmark

По словам профессора и Орхусского университета в Дании Питера Мэдсена, подобная экономия воздуха является идеальной для эхолокации, и особенно подходит для глубоких погружений. Когда киты охотятся в темных мутных водах, они издают мощные коротки ультразвуковые эхолокационные щелчки со скоростью до 700 в секунду — это помогает им найти и выследить добычу.

Любопытно, что среди людей подобный скрипучий хриплый голос может восприниматься по-разному: кому-то он кажется сексуальным, другим — раздражающим. Однако для китов дела обстоят совсем иначе — этот вокальный регистр, по сути, привел зубатых китов к успеху эволюции.

Кроме того, в ходе исследования ученые выяснили, как именно киты издают эти хриплые звуки. Во время эхолокации животные сжимают воздух в носу и пропускают его через структуры, называемые звуковыми губами, которые вибрируют также, как человеческие связки. Однако с одним отличием — воздушная система китов позволяет им создавать гораздо более высокое давление, до пяти раз больше, чем может, например, создать трубач.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали где, как и сколько спят киты в океане.