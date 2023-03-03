Із легкою хрипотою. Кіти використовують "сексі-голос", щоб ловити здобич на глибині океану

Дослідження показує, що кити й дельфіни використовують хрипкий низький голос, як у Кім Кардаш'ян, Періс Гілтон і Джулії Фокс.

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Хриплий низький голос асоціюється в нас із чимось сексуальним, подібні техніки мовлення використовують Кім Кардаш'ян, Періс Гілтон і Джулія Фокс, що привертає увагу людей. Однак нове дослідження показує, що знаменитості мають щось спільне і з мешканцями океану, пише Daily Mail.

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Нове дослідження вчених із Данії свідчить про те, що морські ссавці, такі як кашалоти, косатки, дельфіни та морські свині, використовують носовий звук, керований повітрям, який здатний поширюватися швидко й далеко в каламутних і темних водах на глибині близько 2 кілометрів. Крім того, дослідники виявили, що ці звуки мають явну схожість із "сексуальною" технікою мовлення, яку використовують голлівудські зірки та яка передбачає розтягування певних складів.

[ + – ] Дослідники виявили, що кити й дельфіни використовують "голосових мальків" для лову здобичі Фото: Christian Christensen/Aarhus University in Denmark

У ході дослідження вчені записали звуки, які видають як дресировані дельфіни, так і ті, що живуть у дикій природі. Далі вчені вивчили записи й дійшли висновку, що в цих тварин, як і в людей, існують щонайменше три регістри:

вокальний (скрипучий голос), що виробляє найнижчі тони;

грудний, схожий на звичайний розмовний голос;

фальцетний, що дає ще вищі частоти.

За словами автора дослідження, професора Коена Елеманса, вокальний регістр часто використовується в американській англійській. Як правило, його використовують такі відомі люди як Кім Кардаш'ян, Кеті Перрі та Скарлет Йоганссон. І тепер дослідники припускають, що подібну манеру мовлення використовують не лише люди, а й деякі кити й дельфіни.

Дослідники з'ясували, що кити й дельфіни використовують цей прийом, щоб видавати свої ехолокаційні сигнали на глибині, коли полюють. Суть полягає в тому, що під час використання цієї техніки голосові зв'язки залишаються відкритими лише короткий проміжок часу, а значить, у процесі тварин використовують дуже мало повітря для дихання.

[ + – ] Як і в людей, у китів і дельфінів є принаймні три голосові регістри Фото: Mikkel Larris/University of Southern Denmark

За словами професора Орхуського університету в Данії Пітера Медсена, подібна економія повітря є ідеальною для ехолокації та особливо підходить для глибоких занурень. Коли кити полюють у темних каламутних водах, вони видають потужні короткі ультразвукові клацання ехолокації зі швидкістю до 700 за секунду — це допомагає їм знайти й вистежити здобич.

Цікаво, що серед людей подібний хрипкий скрипучий голос може сприйматися по-різному: комусь він здається сексуальним, іншим — дратівливим. Однак для китів справа зовсім інакша — цей вокальний регістр, по суті, привів зубастих китів до успіху еволюції.

Крім того, під час дослідження вчені з'ясували, як саме кити видають ці хрипкі звуки. Під час ехолокації тварини стискають повітря в носі та пропускають його через структури, які називають звуковими губами, що вібрують так само, як людські зв'язки. Однак із однією відмінністю — повітряна система китів дозволяє їм створювати набагато вищий тиск, у п'ять разів більший, ніж може, наприклад, створити трубач.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли де, як і скільки сплять кити в океані.