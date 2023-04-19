Голодний горбатий кит ледь не проковтнув підводного фотографа під час зйомок (фото, відео)

Фотограф із Цюріха виявився поряд із пропливаючою кулею оселедця, яким харчувалися косатки. Несподівано до кадру потрапив непроханий гість, який його ледь не проковтнув.

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Підводному фотографу Енді Шмідту ледве вдалося уникнути зустрічі з пащею гігантського горбатого кита під час зйомок на узбережжі Скверея (Skjverøy) в Норвегії. Про це повідомляє The Mirror.

На знятих кадрах можна бачити, що гігантський морський ссавець з'являється буквально з нізвідки.

Вся річ у тому, що фотограф зі швейцарського Цюріха виявився поряд із пропливаючою кулею оселедців, якими харчувалися косатки. Дайвер їх знімав, але тут у кадр потрапив несподіваний гість, який ледь не проковтнув його.

Горбатий кит

Фотограф розповів, що йому довелося зазнати викиду адреналіну, хоча він і розумів, що навіть якби опинився в пащі кита, той він би його швидко виплюнув через невідповідний розмір.

Кит ледь не проковтнув людину

"Я знімав косаток, які харчувалися оселедцем у Норвегії, коли раптово з'явився голодний горбатий кит і накинувся на кулю з оселедцем. Він виплив із глибини, і його важко було побачити за всією рибою", — пояснив він.

Шмідт додав, що рівень адреналіну зашкалював, проте пояснив, що у горбатих китів вхід у шлунок не настільки великий, щоб проковтнути людину.

Горбатий кит мало не проковтнув людину

Щороку взимку величезні одвірки оселедця мігрують з відкритого океану у фіорди в північній частині Норвегії, чим приваблюють великих хижаків, таких як косатки та горбаті кити.

Нагадаємо, що вчені розповіли, куди зникли кити і до того ж тут крижані щити Гренландії.

Раніше стало відомо, що кити використовують "сексі-голос", щоб ловити видобуток на океанській глибині. Схожий хрипкий низький голос мають Кім Кардаш'ян, Періс Хілтон і Джулія Фокс.