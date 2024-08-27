"Вдруг стало темно": в США огромный кит проглотил дайвера, а потом выплюнул (фото)

В темноте мужчина пытался сориентироваться, что произошло и тогда понял, что его "проглотили". Впоследствии он попытался выбраться и отчаянно начал бить ногами и руками по внутренностям кита.

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В США дайвер Майкл Паккард охотился на омаров в Атлантическом океане в Провинстауне, штат Массачусетс, а вместо этого его поймал кит. Животное проглотило 58-летнего мужчину, когда тот спускался на дно. Об этом пишет издание Daily Star.

"Для меня это был обычный день. Я зашел в воду и сделал два погружения. А потом третье погружение, я нырнул и опускался на дно. И меня просто ударили. Как будто грузовой поезд, а потом вдруг стало темно", — рассказал пострадавший.

Майкл добавил, что в темноте пытался сориентироваться, что произошло и тогда понял, что его "проглотили", и он "на 100% был уверен", что умрет. Майкл сказал, что все, что он мог делать, это думать о своей жене и детях, пока он был в пасти горбатого кита. Далее он попытался выбраться и отчаянно начал бить ногами и руками по внутренностям кита. Тот встряхнул головой и выплюнул мужчину.

Дайвер Майкл Паккард

По оценкам мужчины, он находился внутри кита примерно 30-40 секунд.

В конце концов Майкл обошелся без сломанных костей, но имел "значительное повреждение мягких тканей". Он даже вернулся к работе через 3 недели.

Майкл даже получил свою долю славы, когда его пригласили на шоу Джимми Киммела, где он шутил с ведущим о том, что его "проглотили".

Напомним, что польские дайверы в Балтийском море нашли затонувший корабль, наполненный старинным шампанским и фарфором. Группа водолазов заявила, что, обнаружив на прошлой неделе вероятное торговое судно, была в восторге от того, что нашла на его борту редкие "сокровища".