"Раптом стало темно": в США величезний кит проковтнув дайвера, а потім виплюнув (фото)

В темряві чоловік намагався зорієнтуватися, що сталося і тоді зрозумів, що його "проковтнули". Згодом він спробував вибратися і відчайдушно почав бити ногами і руками по нутрощах кита.

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В США дайвер Майкл Паккард полював на омарів в Атлантичному океані в Провінстауні, штат Массачусетс, а натомість його вполював кит. Тварина проковтнула 58-річного чоловіка, коли той спускався на дно. Про це пише видання Daily Star.

"Для мене це був звичайний день. Я зайшов у воду і зробив два занурення. А потім третє занурення, я пірнув і опускався на дно. І мене просто вдарили. Наче вантажний поїзд, а потім раптом стало темно", — розповів постраждалий.

Майкл додав, що в темряві намагався зорієнтуватися, що сталося і тоді зрозумів, що його "проковтнули", і він "на 100% був впевнений", що помре. Майкл сказав, що все, що він міг робити, це думати про свою дружину та дітей, поки він був у пащі горбатого кита. Далі він спробував вибратися і відчайдушно почав бити ногами і руками по нутрощах кита. Той стряхнув головою і виплюнув чоловіка.

Дайвер Майкл Паккард

За оцінками чоловіка, він перебував усередині кита приблизно 30–40 секунд.

Зрештою Майкл обійшовся без зламаних кісток, але мав "значне пошкодження м’яких тканин". Він навіть повернувся до роботи за 3 тижні.

Майкл навіть отримав свою долю слави, коли його запросили на шоу Джиммі Кіммела, де він жартував з ведучим про те, що його "проковтнули".

Нагадаємо, що польські дайвери в Балтійському морі знайшли затонулий корабель, наповнений старовинним шампанським і порцеляною. Група водолазів заявила, що, виявивши минулого тижня ймовірне торгове судно, була в захваті від того, що знайшла на його борту рідкісні "скарби".