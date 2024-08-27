"Раптом стало темно": в США величезний кит проковтнув дайвера, а потім виплюнув (фото)
В темряві чоловік намагався зорієнтуватися, що сталося і тоді зрозумів, що його "проковтнули". Згодом він спробував вибратися і відчайдушно почав бити ногами і руками по нутрощах кита.
В США дайвер Майкл Паккард полював на омарів в Атлантичному океані в Провінстауні, штат Массачусетс, а натомість його вполював кит. Тварина проковтнула 58-річного чоловіка, коли той спускався на дно. Про це пише видання Daily Star.
"Для мене це був звичайний день. Я зайшов у воду і зробив два занурення. А потім третє занурення, я пірнув і опускався на дно. І мене просто вдарили. Наче вантажний поїзд, а потім раптом стало темно", — розповів постраждалий.
Майкл додав, що в темряві намагався зорієнтуватися, що сталося і тоді зрозумів, що його "проковтнули", і він "на 100% був впевнений", що помре. Майкл сказав, що все, що він міг робити, це думати про свою дружину та дітей, поки він був у пащі горбатого кита. Далі він спробував вибратися і відчайдушно почав бити ногами і руками по нутрощах кита. Той стряхнув головою і виплюнув чоловіка.
За оцінками чоловіка, він перебував усередині кита приблизно 30–40 секунд.
Зрештою Майкл обійшовся без зламаних кісток, але мав "значне пошкодження м’яких тканин". Він навіть повернувся до роботи за 3 тижні.
Майкл навіть отримав свою долю слави, коли його запросили на шоу Джиммі Кіммела, де він жартував з ведучим про те, що його "проковтнули".
Нагадаємо, що польські дайвери в Балтійському морі знайшли затонулий корабель, наповнений старовинним шампанським і порцеляною. Група водолазів заявила, що, виявивши минулого тижня ймовірне торгове судно, була в захваті від того, що знайшла на його борту рідкісні "скарби".