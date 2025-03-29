Напавший на детей с ножом в Амстердаме оказался украинцем: что говорят в МИД

Полиция Нидерландов установила, что нападение с ножом на людей в центре Амстердама 27 марта совершил уроженец Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба правоохранительных органов Амстердама в социальной сети X.

По данным полиции, поножовщину в столице Нидерландов устроил 30-летний мужчина украинской национальности. Подозреваемый оказался уроженцем Донецкой области.

Отметим, что инцидент произошел на улице Синт-Николасстраат, недалеко от площади Дам. Мужчина в капюшоне сначала ударил ножом в спину пожилую женщину, после чего набросился на пару подростков.

Место нападения в Амстердаме Фото: Скриншот

В результате пятеро людей получили ранения. Спасательному вертолету пришлось садиться прямо у ратуши. Вскоре после нападения мужчина был арестован.

Нападение с ножом в Амстердаме: что говорят в МИД Украины

Заявление полиции об украинском происхождении подозреваемого Амстердама прокомментировал представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. По его словам, посольство Украины в Нидерландах уже сотрудничает с правоохранителями Нидерландов для выяснения деталей.

"Мы выясняем, кто этот человек и как и когда он попал в Нидерланды. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с властями Нидерландов в этом деле. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Такое насилие не имеет никакого оправдания, а виновник должен понести ответственность", — говорится в заявлении МИД.

Напомним, в Германии в городе Дортмунд напали с ножом на 15-летнего подростка из Украины, который приехал туда после полномасштабного вторжения.

Ранее также сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на детей на детской площадке в городе Анси на востоке Франции.