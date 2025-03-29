Нападник на дітей із ножем в Амстердамі виявився українцем: що кажуть у МЗС

Поліція Нідерландів встановила, що напад із ножем на людей у центрі Амстердама 27 березня скоїв уродженець України.

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Про це повідомила пресслужба правоохоронних органів Амстердама в соціальній мережі X.

За даними поліції, різанину в столиці Нідерландів влаштував 30-річний чоловік української національності. Підозрюваний виявився уродженцем Донецької області.

Зазначимо, що інцидент стався на вулиці Сінт-Ніколасстраат, недалеко від площі Дам. Чоловік у капюшоні спочатку вдарив ножем у спину літню жінку, після чого накинувся на пару підлітків.

Місце нападу в Амстердамі Фото: Скриншот

У результаті п'ятеро людей дістали поранення. Рятувальному вертольоту довелося сідати просто біля ратуші. Незабаром після нападу чоловіка заарештували.

Напад із ножем в Амстердамі: що кажуть у МЗС України

Заяву поліції про українське походження підозрюваного Амстердама прокоментував представник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, посольство України в Нідерландах уже співпрацює з правоохоронцями Нідерландів для з'ясування деталей.

"Ми з'ясовуємо, хто ця людина і як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", — ідеться в заяві МЗС.

Нагадаємо, у Німеччині в місті Дортмунд напали з ножем на 15-річного підлітка з України, який приїхав туди після повномасштабного вторгнення.

Раніше також повідомлялося, що озброєний ножем чоловік напав на дітей на дитячому майданчику в місті Ансі на сході Франції.