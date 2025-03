У морі "виловили" 10-річного хлопчика: що він розповів про пережиті кошмари (фото)

Потерпілий не думав, що невелика морська прогулянка перетвориться на справжню боротьбу за виживання.

У п'ятницю, 21 березня, біля узбережжя китайського села Чілінг побачили 10-річну дитину, яка цілу ніч дрейфувала у відкритому морі на каяку. Хлопчик вирушив на риболовлю, бо хотів впіймати кальмарів. Про це пише видання Need To Know.

Хлопчик не думав, що невелика прогулянка перетвориться на справжню боротьбу за виживання. Близько восьмої години вечора сім'я дитини почала непокоїтися та повідомила місцеву владу про зникнення. Рятувальна операція розпочалась негайно.

Вранці наступного дня дитину в морі помітив капітан рибальського човна. На момент порятунку постраждалий мав сильні сонячні опіки та був фізично виснаженим.

"Він взяв із собою ні їжі, ні води", — розповів капітан місцевим журналістам. За його словами, хлопчик зміг розповісти про свої переживання лише після того, як з'їв трохи хліба з молоком.

Драматичні деталі порятунку

Хлопчик розповів рятувальникам, що заснув під час риболовлі. Вночі хвилі віднесли його далеко від берега. Попри численні спроби привернути увагу інших рибалок на катерах, його крики заглушував шум двигунів.

Моряки були вражені витривалістю та стійкістю дитини, яка змогла провести цілу ніч на каяку посеред моря. Рятувальники доставили хлопчика на берег, де його уже чекали полісмени.

