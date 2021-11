ABBA, Леді Гага, BTS та кліп українки Тані Муїньо: названо номінантів на премію "Греммі-2022"

64-а церемонія нагородження премією "Греммі" запланована на 31 січня 2022 року.

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США 23 листопада оприлюднила імена номінантів на премію "Греммі-2022" у 86 категоріях

Найбільшу кількість разів у списках цього року фігурує ім'я американського джазового музиканта Джона Батіста: 11 номінацій: "Запис року" (Freedom), "Альбом року" (We Are), "Найкраще R&B-виконання" (I Need You), "Найкращий R&B -альбом" (We Are), "Найкраща джазова соло-імпровізація" (Bigger Than Us), "Найкращий джазовий інструментальний альбом" (Jazz Selections: Music From And Inspired By Soul), "Найкраще рутс-виконання" (Cry), "Найкраща рутс-пісня" (Cry), "Найкращий саундтрек для візуальних медіа" ("Душа"), "Найкраща сучасна класична композиція" (Movement 11'), "Найкраще музичне відео" (Freedom).

На другому місці – канадський співак Джастін Бібер, реп-виконавиця Doja Cat та американська співачка HER (справжнє ім'я Габріелла Вілсон), які отримали по 8 номінацій.

Біллі Айліш та Олівія Родріго претендують на сім нагород кожна.

Композиція з першого за останні 40 років альбому Voyage культового шведського гурту ABBA I Still Have Faith In You номінована як "Запис року" разом із піснями Біллі Айліш, Lil Nas X, Леді Гаги та інших музикантів.

[ + – ] Культова група ABBA

Хіп-хоп-виконавець Jay-Z представлений у трьох категоріях, зокрема за участь в альбомі Каньє Веста Donda. Таким чином він встановив рекорд премії, ставши людиною, яка найчастіше була номінована на "Греммі" – 83 рази. За свою творчу кар'єру співак отримав 23 статуетки.

35-річна Леді Гага у всіх 5-ти номінаціях представлена разом із 95-річним американським естрадним співаком Тоні Беннетом ("Альбом року", "Запис року", "Найкраще вокальне поп-виконання"). Цього року співачка записала з ним альбом Love for Sale.

[ + – ] Спільна робота Леді Гаги та Тоні Беннета — I Get A Kick Out Of You

Також знову у списках з'явився південнокорейський популярний гурт BTS, який до цього номінували на "Греммі" у 2020 році з хітом Dynamite.

Серед номінантів на найкраще музичне відео – і кліп Lil Nas X Montero (Call Me by Your Name), режисером якого стала українка Таня Муїньо, яка знімала кліпи для Монатика, Скриптоніта, Doja Cat та інших зірок.

[ + – ] Кліп Lil Nas Х, режисером якого стала одеситка Таня Муїньо

Серед найнесподіваніших номінантів – експрезидент США Барак Обама. Його мемуари "Земля обітована" позмагаються за перемогу в номінації "Кращий розмовний альбом".

Списки кількох номінацій "Греммі-2022":

"Запис року"

I Still Have Faith In You — ABBA

Freedom — Джон Батіст

I Get a Kick Out of You — Тоні Беннет і Леді Гага

Peaches — Джастін Бібер, Даніель Кесар, Гівеон

Right on Time — Бренді Карлайл

Kiss Me More — Doja Cat, SZA

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Drivers License — Олівія Родріго

Leave the Door Open — Silk Sonic

"Пісня року"

Bad Habits — Ед Ширан

A Beautiful Noise — Аліша Кіз, Бренді Карлайл

Drivers License — Олівія Родріго

Fight for You — HER

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Kiss Me More — Doja Cat, SZA

Leave the Door Open — Silk Sonic

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Peaches — Джастін Бібер, Даніель Кесар, Гівеон

Right on Time — Бренді Карлайл

"Альбом року"

We Are — Джон Батіст

Love for Sale — Тоні Беннет, Леді Гага

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Джастін Бібер

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Back of My Mind — HER

Montero — Lil Nas X

Sour — Олівія Родріго

Evermore — Тейлор Свіфт

Donda — Каньє Вест

Імена лауреатів стануть відомими 31 січня під час 64-ї церемонії нагородження.

