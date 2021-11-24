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ABBA, Леді Гага, BTS та кліп українки Тані Муїньо: названо номінантів на премію "Греммі-2022"

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Леді Гага 2021
Фото: Getty Images | Леді Гага представлена у п'яти номінаціях

64-а церемонія нагородження премією "Греммі" запланована на 31 січня 2022 року.

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США 23 листопада оприлюднила імена номінантів на премію "Греммі-2022" у 86 категоріях

Найбільшу кількість разів у списках цього року фігурує ім'я американського джазового музиканта Джона Батіста: 11 номінацій: "Запис року" (Freedom), "Альбом року" (We Are), "Найкраще R&B-виконання" (I Need You), "Найкращий R&B -альбом" (We Are), "Найкраща джазова соло-імпровізація" (Bigger Than Us), "Найкращий джазовий інструментальний альбом" (Jazz Selections: Music From And Inspired By Soul), "Найкраще рутс-виконання" (Cry), "Найкраща рутс-пісня" (Cry), "Найкращий саундтрек для візуальних медіа" ("Душа"), "Найкраща сучасна класична композиція" (Movement 11'), "Найкраще музичне відео" (Freedom).

На другому місці – канадський співак Джастін Бібер, реп-виконавиця Doja Cat та американська співачка HER (справжнє ім'я Габріелла Вілсон), які отримали по 8 номінацій.

Біллі Айліш та Олівія Родріго претендують на сім нагород кожна.

Композиція з першого за останні 40 років альбому Voyage культового шведського гурту ABBA I Still Have Faith In You номінована як "Запис року" разом із піснями Біллі Айліш, Lil Nas X, Леді Гаги та інших музикантів.

Культова група ABBA

Хіп-хоп-виконавець Jay-Z представлений у трьох категоріях, зокрема за участь в альбомі Каньє Веста Donda. Таким чином він встановив рекорд премії, ставши людиною, яка найчастіше була номінована на "Греммі" – 83 рази. За свою творчу кар'єру співак отримав 23 статуетки.

35-річна Леді Гага у всіх 5-ти номінаціях представлена разом із 95-річним американським естрадним співаком Тоні Беннетом ("Альбом року", "Запис року", "Найкраще вокальне поп-виконання"). Цього року співачка записала з ним альбом Love for Sale.

Спільна робота Леді Гаги та Тоні Беннета — I Get A Kick Out Of You

Також знову у списках з'явився південнокорейський популярний гурт BTS, який до цього номінували на "Греммі" у 2020 році з хітом Dynamite.

Серед номінантів на найкраще музичне відео – і кліп Lil Nas X Montero (Call Me by Your Name), режисером якого стала українка Таня Муїньо, яка знімала кліпи для Монатика, Скриптоніта, Doja Cat та інших зірок.

Кліп Lil Nas Х, режисером якого стала одеситка Таня Муїньо

Серед найнесподіваніших номінантів – експрезидент США Барак Обама. Його мемуари "Земля обітована" позмагаються за перемогу в номінації "Кращий розмовний альбом".

Списки кількох номінацій "Греммі-2022":

"Запис року"

I Still Have Faith In You — ABBA

Freedom — Джон Батіст

I Get a Kick Out of You — Тоні Беннет і Леді Гага

Peaches — Джастін Бібер, Даніель Кесар, Гівеон

Right on Time — Бренді Карлайл

Kiss Me More — Doja Cat, SZA

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Drivers License — Олівія Родріго

Leave the Door Open — Silk Sonic

"Пісня року"

Bad Habits — Ед Ширан

A Beautiful Noise — Аліша Кіз, Бренді Карлайл

Drivers License — Олівія Родріго

Fight for You — HER

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Kiss Me More — Doja Cat, SZA

Leave the Door Open — Silk Sonic

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X

Peaches — Джастін Бібер, Даніель Кесар, Гівеон

Right on Time — Бренді Карлайл

"Альбом року"

We Are — Джон Батіст

Love for Sale — Тоні Беннет, Леді Гага

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Джастін Бібер

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Happier Than Ever — Біллі Айліш

Back of My Mind — HER

Montero — Lil Nas X

Sour — Олівія Родріго

Evermore — Тейлор Свіфт

Donda — Каньє Вест

Імена лауреатів стануть відомими 31 січня під час 64-ї церемонії нагородження.

Нагадаємо, що нещодавно в Будапешті українського співака Макса Барських визнали найкращим співаком за версією MTV Russia.