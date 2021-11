ABBA, Леди Гага, BTS и клип украинки Тани Муиньо: названы номинанты на премию "Грэмми-2022"

64-ая церемония награждения премией "Грэмми" запланирована на 31 января 2022 года.

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США 23 ноября обнародовала имена номинантов на премию "Грэмми-2022" в 86 категориях

Наибольшее количество раз в списках этого года фигурирует имя американского джазового музыканта Джона Батиста: 11 номинаций: "Запись года" (Freedom), "Альбом года" (We Are), "Лучшее R&B-исполнение" (I Need You), "Лучший R&B-альбом" (We Are), "Лучшая джазовая соло-импровизация" (Bigger Than Us), "Лучший джазовый инструментальный альбом" (Jazz Selections: Music From And Inspired By Soul), "Лучшее рутс-исполнение" (Cry), "Лучшая рутс-песня" (Cry), "Лучший саундтрек для визуальных медиа" ("Душа"), "Лучшая современная классическая композиция" (Movement 11'), "Лучшее музыкальное видео" (Freedom).

На втором месте – канадский певец Джастин Бибер, рэп-исполнительница Doja Cat и американская певица HER (настоящее имя Габриэлла Уилсон), получившие по 8 номинаций.

Билли Айлиш и Оливия Родриго претендуют на семь наград каждая.

Композиция из первого за последние 40 лет альбома Voyage культовой шведской группы ABBA I Still Have Faith In You номинирована как "Запись года" вместе с песнями Билли Айлиш, Lil Nas X, Леди Гаги и других музыкантов.

[ + – ] Культовая группа ABBA

Хип-хоп-исполнитель Jay-Z представлен в трех категориях, в том числе за гостевое участие в альбоме Канье Уэста Donda. Таким образом он установил рекорд премии, став человеком, который чаще всего был номинирован на "Грэмми" – 83 раза. За свою творческую карьеру певец получил 23 статуэтки.

35-летняя Леди Гага во всех 5-ти номинациях представлена вместе с 95-летним американским эстрадным певцом Тони Беннетом ("Альбом года", "Запись года", "Лучшее вокальное поп-исполнение"). В этом году певица записала с ним альбом Love for Sale.

[ + – ] Совместная работа Леди Гаги и Тони Беннета — I Get A Kick Out Of You

Также снова в списках появилась южнокорейская популярная группа BTS, которую до этого номинировали на "Грэмми" в 2020 году с хитом Dynamite.

Среди номинантов на лучшее музыкальное видео – и клип Lil Nas X Montero (Call Me by Your Name), режиссером которого стала украинка Таня Муиньо, снимавшая клипы для Монатика, Скриптонита, Doja Cat и других звезд.

[ + – ] Клип Lil Nas Х, режиссером которого стала одесситка Таня Муиньо

Среди наиболее неожиданных номинантов – экс-президент США Барак Обама. Его мемуары "Земля обетованная" посоревнуются за победу в номинации "Лучший разговорный альбом".

Номинанты на "Грэмми-2022":

Запись года

I Still Have Faith In You — ABBA;

Freedom — Джон Батист;

I Get a Kick Out of You — Тони Беннетт и Леди Гага;

Peaches — Джастин Бибер, Даниэль Кесарь, Гивеон;

Right on Time — Бренди Карлайл;

Kiss Me More — Doja Cat, SZA;

Happier Than Ever — Билли Айлиш;

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X;

Drivers License — Оливия Родриго;

Leave the Door Open — Silk Sonic.

Песня года

Bad Habits — Эд Ширан;

A Beautiful Noise — Алиша Киз, Бренди Карлайл;

Drivers License — Оливия Родриго;

Fight for You — HER;

Happier Than Ever — Билли Айлиш;

Kiss Me More — Doja Cat, SZA;

Leave the Door Open — Silk Sonic;

Montero (Call Me by Your Name) — Lil Nas X;

Peaches — Джастин Бибер, Даниэль Кесарь, Гивеон;

Right on Time — Бренди Карлайл.

Альбом года

We Are — Джон Батист;

Love for Sale — Тони Беннетт, Леди Гага;

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Джастин Бибер;

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat;

Happier Than Ever — Билли Айлиш;

Back of My Mind — HER;

Montero — Lil Nas X;

Sour — Оливия Родриго;

Evermore — Тейлор Свифт;

Donda — Канье Уэст.

Лучшее видео

Montero – Lil Nas X (Таня Муиньо, Lil Nas X);

Shot In The Dark – AC/DC (Дэвид Маллетт);

Freedom – Джон Батист (Алан Фергюсон);

I Get A Kick Out Of You – Леди Гага и Тони Беннет (Дженнифер Лебо);

Peaches – Джастин Бибер, Daniel Caesar&Giveon (Колин Тилли);

Happier Than Ever – Билли Айлиш (Билли Айлиш);

Good 4 U – Оливия Родриго (Петра Коллинз).

Лучший новый артист

Arooj Aftab;

Джимми Аллен;

Baby Keem;

FINNEAS;

Glass Animals;

Japanese Breakfast;

The Kid Laroi;

Орло Паркс;

Оливия Родриго;

Saweetie.

Лучшее соло-исполнение в стиле "поп"

Anyone – Джастин Бибер;

Right on Time – Бренди Карлайл;

Happier Than Ever – Билли Айлиш;

Positions – Арианна Гранде;

drivers license – Оливия Родриго.

Лучший дуэт / Выступление группы

I Get a Kick Out of You – Леди Гага и Тони Беннет;

Lonely – Джастин Бибер, Benny Blanco;

Butter – BTS;

Higher Power – Coldplay;

Kiss Me More – Doja Cat, SZA.

Имена лауреатов станут известны 31 января в ходе 64-й церемонии награждения.

