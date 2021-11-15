Макс Барских стал лучшим российским певцом на премии MTV EMA 2021

В 2010 году Макс Барских был лучшим украинским исполнителем на MTV Europe Music Awards.

31-летний украинский исполнитель Макс Барских получил звание лучшего российского исполнителя на музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021. Награждение проходило в столице Венгрии Будапеште, где Макс Барских появился на красной дорожке в кремовом костюме украинского бренда LUVI.

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Кроме украинца, в номинации Best MTV Russia Act также были представлены казахский диджей Imanbek, украино-российская певица Мари Краймбери (Марина Жадан), известный рэп-исполнитель и продюсер Slava Marlow (Артем Готлиб) и российская исполнительница Муся Тотибадзе (Мария Тотибадзе).

[ + – ] Макс Барских стал лучшим российским певцом

Следует отметить, что в 2019 году в этой номинации выиграла и украинская певица Maruv (Анна Корсун), за что получила шквал критики в соцсетях. Сама исполнительница тогда объяснила, что стала не лучшей "российской" артисткой, а лучшей "по версии MTV Russia".

[ + – ] Макс Барских на награждении MTV Europe Music Awards 2021

"Спасибо всем, кто голосовал за меня! Это наша с вами победа!", — отметил артист на своей странице в Instagram.

Отметим что в 2018 году Барских уже был отмечен в российском шоу-бизнесе: украинский певец стал музыкантом года в России по версии журнала GQ. При этом Барских, настоящее имя которого Николай Бортник, всегда позиционировал себя как украинский исполнитель, хотя его репертуар состоит в основном из песен на русском языке, а клипы исполнителя собирают миллионы просмотров на YouTube.

Премия MTV Europe Music Awards была основана в 1994 году телеканалом MTV Europe как ежегодная. Результаты определяются по интернет-голосованию за номинантов. Кроме Барских, победителями 2021 года в разных номинациях стали британский музыкант Эд Ширан, американская рэп-исполнительница Ники Минаж, южнокорейская группа BTS, которая забрала четыре награды, победители Евровидения этого года итальянская группа Måneskin и другие.

Появление итальянской рок-группы произвело фурор на премии, поскольку солист Måneskin вышел на красную дорожку ЕМА без штанов и в ботфортах. Таким образом Дамиано Давид послал сигнал консервативному венгерскому обществу, где якобы ограничиваются права и свободы представителей ЛГБТК+.