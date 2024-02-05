Репера Killer Mike затримали одразу після вручення трьох «Греммі»

Killer Mike отримав три відзнаки "Греммі", а після відправився до відділку поліції. Попередньою причиною затримання стало те, що репер влаштував десь бійку.

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48-річного американського репера Майкла Сантьяго Рендера більш відомого під сценічним ім’ям Killer Mike (Вбивця Майк) затримала поліція у Лос-Анджелесі прямо перед початком вручення премії "Греммі". Таку інформацію оприлюднило видання The Hollywood Reporter.

Зокрема відомо, що репер прибув на церемонію, оскільки здобув перемогу в трьох номінаціях — за найкращу реп-пісню, найкраще реп-виконання і найкращий реп-альбом.

Однак, як з’ясувалося вже після отримання премії репер відправився у поліцейський відділок.

Затримали Killer Mike о 16:00, а вже через чотири години йому висунули підозру.

"Близько 16:00 особу затримали на за фізичну сварку. Наразі особу допитують. Я не можу підтвердити особу особи, доки їй не висунуть звинувачення. Розслідування триває", — повідомили в поліції після затримання.

Учасники та глядачі церемонії "Греммі" бачили, як поліція забрала репера в наручниках та завела в кімнату охорони на арені Лос-Анджелеса, біля VIP-входу.

Вже згодом поліція повідомила, що ідентифікувала підозрюваного, ним виявився 48-річний Майкл Рендер. Його притягнули до кримінальної відповідальності за кримінальним правопорушенням 243(A) PC (бійка) і він знаходиться в процесі звільнення.

Довідка

Кіллер Майк, справжнє ім'я якого Майкл Сантьяго Рендер, — американський репер, підприємець і громадський діяч. Народився 20 квітня 1975 року в Атланті, штат Джорджія, США.

Майк вперше отримав популярність у музичній індустрії на початку 2000-х років, випустивши свій дебютний альбом "Monster" (2003), який продемонстрував його характерний стиль південного хіп-хопу. Він продовжував випускати успішні альбоми, зокрема "I Pledge Allegiance to the Grind" (2006) і "R.A.P. Music" (2012), співпрацюючи з такими відомими виконавцями, як OutKast і T.I.

Окрім музичної кар’єри, Кіллер Майк відомий своєю активністю та відвертими поглядами на соціальні та політичні питання. Він брав участь у різних масових рухах, виступаючи за соціальну справедливість, реформу поліції та розширення економічних можливостей. У 2016 році він брав активну участь у президентській кампанії Берні Сандерса, підтримуючи його та агітуючи за нього.

Кіллер Майк також зайнявся підприємницькою діяльністю, став співвласником перукарні в Атланті, а також запустив успішну лінію продуктів з канабісу під назвою "Shelter" у співпраці з репером і активістом El-P.